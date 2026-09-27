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همزمان با هفته گردشگری، پنج فروشگاه صنایع دستی در هتلهای پنجستاره خراسان رضوی و سه فروشگاه نیز در بومگردیها و خانه صنایع دستی کاشمر افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون صنایع دستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی در نشستی به مناسبت هفته گردشگری گفت: همچنین ۲۰۰ غرفه صنایع دستی در شهرستانهای تربت حیدریه، نیشابور، سبزوار، کاشمر، طرقبه و شاندیز و فریمان راه اندازی می شود. هدف از راه اندازی این غرفهها، تقویت زنجیره عرضه و فروش محصولات هنرمندان و ایجاد اشتغال پایدار است.
روانخواه در ادامه با اشاره به برنامه ویژه در تربت حیدریه گفت: در این شهرستان بیست نوع پک سوغات با تلفیق صنایع دستی و خوراک تهیه و عرضه خواهد شد؛ این پکها فرصتی مناسب برای معرفی همراه با هنرهای سنتی و ظرفیتهای خوراکی منطقه به گردشگران است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی همچنین با اشاره به طراحی مجدد دو بنای تاریخی استان گفت: رباط کامه و رباط لاری بهطور کامل با محصولات صنایع دستی طراحی مجدد شده و در مرکز رشد به نمایش درخواهد آمد.
روانخواه افزود: این برنامهها با محوریت مشارکت تشکلها، هنرمندان و بخش خصوصی و با هدف مردمیسازی برنامههای هفته گردشگری اجرا میشود تا صنایع دستی به عنوان یکی از ارکان مهم هویت و اقتصاد گردشگری استان بیش از پیش نقشآفرین باشد.