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دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز از اعزام هیئتی تخصصی به سومین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی بصره (Iraq Expo OGEP ۲۰۲۶) خبر داد که با همکاری کمیسیون انرژی این اتاق سازماندهی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد نجفیان اظهار کرد: این رویداد بینالمللی که از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲ تا ۵ مهر ۱۴۰۵) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بصره در بندر «المعقل» برگزار میشود، بستر مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی و فنی خوزستان به بازار عراق است.
وی با اشاره به ترکیب این هیات گفت: در این سفر، جمعی از سازندگان، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی استان حضور دارند که میتوانند در زمینه ساخت قطعات، تولید تجهیزات و ارائه خدمات مهندسی با شرکتهای عراقی همکاری کنند.
نجفیان با بیان اینکه رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در رأس این هیات اعزامی حضور دارد افزود: حضور فعالان اقتصادی این حوزه در این رویداد، نشاندهنده اراده جدی بخش خصوصی خوزستان برای تبدیل شدن به شریک فنی و تجهیزاتی پایدار در پروژههای نفت و گاز جنوب عراق است.
دبیرکل اتاق اهواز با اشاره به ظرفیتهای زیرساختی استان تأکید کرد: خوزستان بهعنوان قطب نفت و صنعت ایران، از توان کارگاهی و دانش فنی بالایی برخوردار است و میتواند سهم قابلتوجهی از نیازهای طرحهای توسعهای عراق را پوشش دهد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، اعضای هیات خوزستانی در حاشیه نمایشگاه با مدیران ارشد شرکتهای دولتی عراق از جمله شرکت ملی حفاری (IDC)، شرکت گاز بصره، شرکتهای نفت میسان و نفت مرکز و نیز نمایندگان شرکتهای بینالمللی فعال در حوزه انرژی دیدار و گفتوگو خواهند کرد.
دبیر کل اتاق اهواز خاطرنشان کرد: این نمایشگاه با حمایت وزارت نفت و وزارت برق عراق و با مشارکت شرکتهایی از چین، هند و قطر در چهار محور نفت و گاز، پتروشیمی و خدمات پشتیبان صنعت برگزار میشود که امکان ورود شرکتهای خوزستانی به پروژههای برق و پتروشیمی عراق را نیز تقویت میکند.