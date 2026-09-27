حجت‌الاسلام ذاکر، نماینده مردم ارومیه برجایگاه ویژه صنعت چاپ در تولید و انتقال محصولات فرهنگی ، لزوم حمایت از این صنعت و ایجاد شهرک تخصصی چاپ در ارومیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در همایش صنعت چاپ ارومیه با تأکید بر اهمیت این صنعت در توسعه فرهنگی و اقتصادی، اظهار کرد: صنعت چاپ از جمله صنایعی است که نقش مهمی در تولید و انتقال محصولات فرهنگی دارد و باید برای حفظ و تقویت آن حمایت‌های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید کاغذ افزود: در حوزه تولید کاغذ باید به سمت استقلال حرکت کنیم و وابستگی به واردات این محصول کاهش یابد؛ چراکه تأمین پایدار مواد اولیه می‌تواند به رونق و توسعه صنعت چاپ کمک کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تخصصی برای فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: صنعت چاپ آذربایجان‌غربی نیازمند ایجاد یک شهرک تخصصی چاپ است تا فعالان این عرصه بتوانند در فضایی مناسب، منسجم و مجهز به فعالیت خود ادامه دهند.

ذاکر خاطرنشان کرد: توجه به مشکلات چاپخانه‌داران، نوسازی تجهیزات و حمایت از فعالان این صنعت می‌تواند زمینه‌ساز رشد و شکوفایی صنعت چاپ و ارتقای کیفیت محصولات فرهنگی در استان باشد.