۱۶ دستگاه آمبولانس جدید با حضور استاندار همدان، رییس اورژانس کشور رونمایی و به ناوگان اورژانس همدان پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس سازمان اورژانس کشور، در مراسم الحاق ۱۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان همدان با اشاره به وضعیت این سازمان گفت: سازمان اورژانس کشور بیش از سه هزار و ۵۰۰ پایگاه دارد که حدود بیش از دو هزار پایگاه جاده‌ای و یک هزار و ۹۰۰ پایگاه شهری است.

جعفر میعادفر گفت: پنج هزار و ۵۰۰ آمبولانس در کشور فعال است که متأسفانه سه هزار دستگاه آن فرسوده است و در دو سال گذشته حدود ۷۵۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان اورژانس کشور شد.

وی افزود: در طول جنگ‌های دوازده و چهل روزه ۴۷۳ هزار ماموریت انجام شد و در این مدت سه شهید و ۹۷ مصدوم داشتیم

رئیس سازمان اورژانس کشور در خصوص نیروی انسانی، سال گذشته و ابتدای امسال حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر جذب و در ماه آینده آزمون برای جذب ۵۰۰ نفر دیگر برگزار می‌شود.

استاندار هم آموزش، فرهنگ‌سازی، خودمراقبتی و پیشگیری را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه سلامت دانست و با تأکید بر اینکه سلامت یکی از بزرگ‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای هر جامعه است، گفت: مردم انتظار دارند در هر نقطه، از شهر و روستا، در صورت بروز حادثه یا بیماری،اورژانس با فوریت و امکانات مناسب به داد آنان برسند.

ملا نوری شمسی به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه سلامت استان اشاره کرد و گفت: در این دوره، خرید سنگ‌شکن، نصب و راه‌اندازی آن، راه‌اندازی اولین آنژیوگرافی دولتی، تقویت سی‌تی‌اسکن‌ها، اکسیژن‌سازها، توسعه تخت‌های بیمارستانی و مراکز IPD توسعه بخش بین‌الملل، احداث بیمارستان، دریافت مجوز بیمارستان تختخوابی و تبدیل مرکز جامع سرطان به بیمارستان جامع سرطان از جمله اقدامات انجام‌شده است.

غلامرضا کلوندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره طرح تله‌کاردیولوژی گفت: نزدیک به ۱۰ دستگاه کاردیولوژی خریداری شده و با راه‌اندازی سامانه ۲۴۷، تکنسین اورژانس می‌تواند نوار قلب بیمار را از داخل آمبولانس ارسال کند و متخصص قلب در مرکز ۲۴۷، آن را ببیند و دستورات لازم را بدهد.