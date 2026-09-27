به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مسئول بخش جوانان در جنبش حماس در لبنان در گفت‌و‌گو با شبکه العهد اظهار داشت: عقیده ما این است که ما به عنوان محور مقاومت به تقدیم شهدا عادت کرده‌ایم و از پی هر شهیدی هزار شهید و از پی هر فرمانده‌ای هزار فرمانده خواهد آمد.

وی گفت: درست است که سید حسن نصرالله فرمانده‌ای نمونه بود و آمدن کسی مانند او دشوار است، اما او نهالی را کاشت و مکتبی را در فرماندهی پایه گذاری کرد که فرماندهان را در همه زمینه‌ها از جمله فکری و نظامی، تغذیه کرد.

مسئول بخش جوانان در جنبش حماس افزود: به این ترتیب سید حسن نصرالله به آنچه بر او واجب بود عمل کرد و امروز هم مسیر مقاومت تا روز آزادی و پیروزی متوقف نخواهد شد.