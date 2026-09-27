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بیماری ارثی پروانهای در پوست و غشای مخاطی ایجاد تاول میکند، این بیماری به دلیل نازک شدن پوست و افزایش آسیب پذیری آن به بالهای پروانه تشبیه می شود، شیوع آن ارثی و یک در ۵۰ هزار نفر است و عامل اصلی بروزش ازدواج فامیلی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیماری «پروانه ای» با نام بین المللی « EB» زخمهایی بر جسم مبتلایان نقش میبندد، این بیماری، بیماری خاص و دردناک ناشی از یک جهش ژنتیکی است که از بدو تولد تا پایان عمر همراه بیمار خواهد بود و هیچ التیامی برایش وجود ندارد مگر آنکه بتوان با شیوههای گوناگون و پر هزینه از افزایش بیماری و دشواریهای آن کاست.
خبرنگار:فاطمه فرامرزی