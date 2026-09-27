میزان خرید تضمینی و توافقی گندم از کشاورزان زنجانی تا ابتدای مهرماه جاری به بیش از ۳۱۸ هزار و ۴۳۰ هزار تن به ارزش ۱۴.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: میزان خرید تضمینی و توافقی گندم از کشاورزان زنجانی تا ابتدای مهرماه جاری به بیش از ۳۱۸ هزار و ۴۳۰ هزار تن به ارزش ۱۴.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

علی عیوضی افزود: ۲۹۴ هزار و ۵۱۹ تن از این میزان خرید تضمینی و ۲۳ هزار و ۹۱۱ تن نیز در قالب خرید توافقی انجام شده است.

وی اظهار داشت: از مجموع محصول خریداری شده از گندمکاران استان بیش از ۱۱۳ هزار و ۳۷۷ تن از سوی شبکه تعاون روستایی و ۲۰۵ هزار و ۵۳ تن از طریق مراکز غله خریداری شده است.

عیوضی با بیان اینکه مطالبات کشاورزان امسال به طور مستقیم و متمرکز از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب گندمکاران واریز می شود، تصریح کرد: در برخی استانها مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت شده است و در زنجان نیز بخشی از این مطالبات طی دو نوبت پرداخت شده و طی هفته پیش رو مرحله سوم مطالبات نیز پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد:به دلیل آغاز کشت پاییزه گندم پرداخت این مطالبات با جدیت پیگیری می شود تا کشاورزان مشکل تامین نقدینگی نداشته باشند.

عیوضی ادامه داد: کسانیکه محصول را تیرماه تحویل داده اند حدود ۴۸ درصد مطالبات خود را دریافت کرده اند و برای تامین نقدینگی کشاورزان دولت امسال معادل ۳۰ درصد ارزش ریالی گندم تحویلی را از سوی بانک عامل پرداخت می کند تا کشاورزان نهاده های مورد نیاز خود را تامین کنند.

وی سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری را ۳۹۰ هزار هکتار و میزان نیاز استان به گندم را سالانه ۱۸۰ هزار تن بیان کرد و گفت: محصول مازاد بر نیاز زنجان به دیگر استانها ارسال می شود.

عیوضی افزود: ۷۴ هزار و ۵۴۱ تن گندم در نیمه نخست امسال از زنجان به مراکز مصرفی چهار استان کشور حمل شده است.

وی همچنین از تامین و توزیع حدود ۲ تن آرد روستایی به ۳۱۷ روستای فاقد نانوایی خبر داد و گفت: این میزان آرد برای جمعیت ۴۸ هزار و ۶۵۳ نفر طی ۶ ماهه نخست امسال تامین شده است.

عیوضی گفت:‌ در این مدت یک هزار و ۵۰۰ تن برنج، روغن و شکر در استان تامین و توزیع شده است.