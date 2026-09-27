به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسن زامیران قائم‌مقام کمیته امداد هرمزگان گفت: این بسته‌ها شامل کیف، مجموعه کامل نوشت افزار، قمقمه و دیگر ملزومات تحصیل دانش‌آموزان بود.

مدیر امور شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در هرمزگان ارزش هر یک از بسته‌های تحصیلی را چهار میلیون تومان عنوان کرد و افزود: برای تهیه و اهدای این بسته‌ها، در مجموع بیش از یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.

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حسین شادخواست گفت: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند برای ادامه تحصیل آنان، از جمله برنامه‌هایی است که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود مورد توجه قرار داده است.