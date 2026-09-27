وزارت راه و شهرسازی در ششمین گزارش خود به کمیسیون عمران مجلس، آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن را تشریح کرد؛ گزارشی که از انعقاد قرارداد ساخت برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی، تحویل ۱۳۰ هزار واحد و پرداخت ۴۹۱ همت تسهیلات بانکی در بخش مسکن حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی ششمین گزارش عملکرد خود در اجرای قانون جهش تولید مسکن را به کمیسیون عمران مجلس ارائه کرد.

این گزارش، آخرین وضعیت اجرای ۲۵ ماده قانون جهش تولید مسکن تا شهریور ۱۴۰۵ را دربرمی‌گیرد.

بر اساس این گزارش، برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی مسکن حمایتی قرارداد ساخت منعقد شده است.

از این تعداد، تاکنون ۱۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده و بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۹۰ واحد نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

این واحدهای در حال تکمیل، قرار است تا پایان امسال آماده بهره‌برداری شوند.

بر اساس اطلاعات سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، بیش از ۶ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

برای بیش از ۸۱۳ هزار واحد نیز پروانه ساختمانی صادر شده است.

در بخش تأمین مالی، مجموع قراردادها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها در حوزه مسکن به ۴۹۱ همت رسیده است.

همچنین از سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۴۲ همت منابع از محل بودجه‌های سنواتی به صندوق ملی مسکن اختصاص یافته است.

در این مدت ۲۴ جلسه شورای عالی مسکن برگزار و بازنگری طرح جامع مسکن نیز در قالب سند نیازسنجی مسکن دنبال شده است.

در بخش تأمین زمین، اراضی ۹۹ ساله با ظرفیت ساخت بیش از ۸۵۴ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی واگذار شده است.

همچنین بیش از ۶۱ هزار هکتار زمین برای ایجاد شهرک‌ها شناسایی و پیشنهاد شده که بخشی از آن به تصویب رسیده است.

بر اساس گزارش وزارت راه، بیش از ۸۷ هزار هکتار زمین نیز به محدوده شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید الحاق شده است.

در حوزه حمایت از ساخت، ۹۰ هزار تن میلگرد برای طرح‌های مسکن حمایتی تأمین و تخصیص یافته است.

تخفیف ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی و مشوق‌های خدمات مهندسی نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده است.

در بخش معاملات ملکی، بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار قرارداد اجاره و خرید و فروش در سامانه خودنویس ثبت شده است.

گزارش وزارت راه همچنین از آغاز فرآیند احداث بیش از ۳۶۷ هزار واحد مسکن نیروهای مسلح در سراسر کشور حکایت دارد.

از این تعداد، بیش از ۸۵ هزار واحد تاکنون به بهره‌برداری و متقاضیان تحویل شده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است این گزارش، ششمین گزارش دوره‌ای اجرای قانون جهش تولید مسکن است که برای بررسی به مجلس ارائه شده است.