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دپارتمان تاریخ شفاهی کمیته ملی المپیک همزمان با هفته دفاع مقدس از ۱۱ جلد کتاب منتشر شده با محوریت نقش ورزش در ۸ سال دفاع مقدس طی مراسمی رونمایی میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دپارتمان تاریخ شفاهی ورزش کمیته ملی المپیک همزمان با هفته دفاع مقدس، طی مراسمی از ۱۱ جلد کتاب تهیه شده در حوزه ورزش و دفاع مقدس رونمایی خواهد کرد.
این مراسم ساعت ۱۰ صبح سه شنبه، هفتم مهرماه با حضور مسئولان، ورزشکاران، چهرههای ورزشی و برخی خانوادههای معظم شهدا در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.
«مصاحبه با روسای فدراسیونهای ورزشی در دوران جنگ»، «مصاحبه با روسای سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در دوران جنگ»، «مصاحبه با بانوان نقش آفرین در ورزش زنان در دوران جنگ»، «نقش ارگانهای ورزشی در دوران جنگ»، «نقش ورزش غواصی در دوران جنگ»، «نقش ورزش باستانی در دوران جنگ»، «نقش ورزش رزمی در دوران جنگ»، «نقش ورزش کوهنوردی در دوران جنگ»، «نقش ورزش شنا در دوران جنگ»، «نقش مدیران ورزشی مستقر در یگانهای رزم در دوران جنگ»، «نقش فرماندهان نظامی در ورزش در دوران جنگ»، ۱۱ عنوان کتابی است که قرار است در این مراسم رونمایی شود.