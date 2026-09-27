به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با اعضای ستاد اربعین و ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان، با گرامیداشت یاد امام شهید، فرماندهان و شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ اخیرگفت: میراث دفاع مقدس و مجاهدت شهدا، عامل مهم بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات خارجی و منشأ عزت و قدرت امروز کشور است.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با گرامیداشت حماسه شهدا در دوران دفاع مقدس ادامه داد: حماسه و ایثار شهدای هشت سال دفاع مقدس موجب شد، امروز هیچ کشوری جرأت تجاوز زمینی به خاک ایران را نداشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با اشاره به جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای افزود: عظمت امروز کشور در برابر تهدیدات آمریکا و توانایی ایران برای پاسخ به تحرکات دشمن، از برکات خون شهدا و رهبری امام شهید است.

وی با اشاره تجمعات مردمی، این جریان‌ها را از مظاهر توفیق الهی دانست و گفت: هرگاه انسان در راه خداوند قدم بردارد، یاری الهی را به دنبال خواهد داشت و تاریخ نیز نشان داده است که خداوند گاهی مسیر دین را از طریق چالش‌ها و دشمنی‌های دشمنان پیش می‌برد.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت حمایت‌های مردمی از بازسازی عتبات عالیات افزود: کمک به عتبات عالیات و ترغیب دیگران به مشارکت در این امر خیر، موجب می‌شود انسان در ثواب این اقدام عظیم شریک شود.

در ادامه این دیدار، معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به تشکیل ۱۵ کمیته تخصصی گفت: با حمایت‌های مدیران استان، ‌هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کار گرفته شد.

اکبر صالحی افزود: در حوزه بهداشت و درمان نیز دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلال احمر استان با اعزام ۷۰ نفر از پزشکان و کادر درمان، خدمات گسترده‌ای را در داخل کشور، مرزها و خاک عراق ارائه کردند.

معاون امنیتی استانداری اصفهان نیز با اشاره به حضور ۲۲ میلیون زائر از سراسر جهان در مراسم اربعین، بر ضرورت تولید محتوای متناسب با مخاطبان جهانی تأکید کرد.

وی افزود: ۱۸۱ موکب مردمی استان اصفهان در سه عرصه مختلف، خدمات گسترده‌ای به زائران ارائه کردند.

در بخش دیگری از این دیدار، گزارشی از مشارکت مردم و خیران استان اصفهان در بازسازی عتبات عالیات ارائه شد که بر اساس آن، مجموع نذورات نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری‌شده به ۸۶ میلیارد تومان رسیده است.

همچنین ساخت سردر قرینه صحن حضرت زهرا(س) از دیگر اقدامات انجام‌شده بود که بخش قابل توجهی از نذورات مورد نیاز آن با مشارکت مردم استان اصفهان تأمین شده است.

بر اساس این گزارش، بیش از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان طلا و کمک‌های خرد و کلان نیز به همت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات جمع‌آوری شده است.

از دیگر اقدامات عمرانی می‌توان به اجرای پویش (کاشی حرم) با استفاده از محصولات تولیدشده در اصفهان و اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان سهم استان برای کمک به بازسازی عتبات عالیات اشاره کرد.

در حوزه خدمات نیز تهیه ۲۰۰ گالن گلاب به همت ستاد کاشان برای عطرافشانی عتبات، ارسال فرش‌های متبرک و ارائه کمک‌های معیشتی از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان شد.

در پایان این دیدار، گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی انجام‌شده نیز ارائه شد که از جمله آن می‌توان به چاپ ۱۶ جلد اثر در دو سال اخیر، ساخت ۱۷۴ کانکس، امدادرسانی در مناطق سیل‌زده پلدختر و ارسال ۶ دستگاه خودرو برای کمک به مردم غزه و لبنان اشاره کرد.