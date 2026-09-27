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بزرگداشت روز پرچم در دانشگاه کاشان برگزار شد/عملیات روکش آسفالت کمربندی شهر خور هم آغاز و مسعود بهزادی رئیس جدید بیمه سلامت شهرستان برخوار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم که با حضور اساتید، دانشجویان و مسئولان دانشگاهی برگزار شد، پرچم ایران به عنوان نمادی از استقلال، عزت و حاکمیت ملی معرفی و به آن ادای احترام شد.
در این مراسمبا برگزاری نمایشهای پرچمداری و سخنرانیهای علمی، بر لزوم حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و نقش نسل جوان در پیشبرد اهداف ملی تأکید شد.
عملیات روکش آسفالت کمربندی شهر خور با بهرهگیری از ظرفیت قرارگاه محرومیتزدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است.
نماینده مردم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک، در بازدید از این طرح گفت: در مجموع ۵۰ هزار مترمربع از این مسیر، حدفاصل میدان امام رضا (ع) تا انتهای بلوار امام علی (ع)، بهصورت مقطعی روکش آسفالت میشود.
الهام آزاد افزود: این طرح به طول چهار کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۴۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
وی گفت: بهسازی و ارتقای کیفیت محورهای ارتباطی شهرستان خوروبیابانک از مطالبات مهم مردم است و استفاده از ظرفیت دستگاههای ملی و مجموعههای مختلف برای اجرای طرحهای زیرساختی شهرستان با جدیت پیگیری میشود.
در آیینی دکتر مسعود بهزادی به عنوان رئیس جدید بیمه سلامت شهرستان برخوار معرفی و از خدمات محمد شایاننژاد قدردانی شد.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان در این آیین با اشاره به اهمیت جایگاه بیمه سلامت در ارائه خدمات به مردم گفت: در شهرستان برخوار ۵۳ هزار و ۱۴۴ نفر در این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
علی جمشیدیان همچنین از افتتاح ساختمان بیمه سلامت برخوار تا پایان مهر در شهرستان برخوار خبر داد و گفت: پس از سالها پیگیری بیمه سلامت از استیجاری به محل دائمی منتقل میشود.