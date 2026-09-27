به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، علیرضا زاکانی امروز یکشنبه در نشست شورای شهرداران شهرداری تهران تصریح کرد: این ظرفیت میتواند زمینه ساخت تعداد قابل توجهی واحد مسکونی را فراهم کند و شهرداری باید از این ظرفیت برای کمک به تولید مسکن و اشتغال در شهر استفاده کند.
زاکانی گفت: مدیریت خرید و فروش مسکن، مدیریت اجارهداری و توسعه مسکن اجتماعی از جمله محورهایی است که باید در تهران دنبال شود.
وی افزود: مقرر شده است عملیات اجرایی تعدادی از پروژههای مسکونی در نقاط مشخصشده طی هفتههای آینده آغاز شود و شهرداری از ظرفیت زمینهای در اختیار خود برای این منظور استفاده کند.
شهردار تهران همچنین بر استفاده از ظرفیت محلات برای ساخت مسکن اجتماعی تأکید کرد و گفت: اگر بتوانیم زمین را در اختیار محلات قرار دهیم و از مشارکت مردم برای ساخت استفاده کنیم، میتوانیم یک کار جدی و اساسی در حوزه مسکن انجام دهیم.
زاکانی با اشاره به برنامه ساخت مسکن برای کارکنان شهرداری تهران نیز اظهار کرد: از مناطقی که برای اجرای این طرح زمین معرفی کردهاند تشکر میکنم و امیدواریم این طرح به یک الگوی مناسب برای تأمین مسکن کارکنان تبدیل شود.
مدیریت مصرف انرژی در پایتخت
شهردار تهران در ادامه، انرژی را یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: شهرداری تهران در حال تدوین یک بسته جامع در حوزه انرژی است.
وی افزود: در این زمینه جلسات تخصصی با مسئولان شرکت گاز و مجموعههای مرتبط از جمله توانیر برگزار شده و تفاهمات لازم برای مدیریت بهتر مصرف گاز، برق و سوخت در حال نهایی شدن است.
زاکانی تأکید کرد: هدف این است که با همکاری دستگاههای مختلف، مدیریت مصرف انرژی در شهر تهران بهصورت یکپارچه دنبال شود و ظرفیتهای شهرداری برای کاهش مصرف و مدیریت منابع انرژی به کار گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: محور اصلی تمام این برنامهها، مناطق شهرداری تهران هستند و باید بخش عمده فعالیتهای اجرایی در سطح مناطق و با توجه به شرایط هر منطقه دنبال شود.
تدوین الگوی جدید سلامت خانواده در تهران
زاکانی همچنین با اشاره به برنامههای مدیریت شهری در حوزه سلامت اظهار کرد: در حوزه سلامت، آموزش و توانمندسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت افزود: در سطح نخست، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت مورد توجه قرار میگیرد و در سطح دوم، بخشی از مسائل از طریق آموزش و توانمندسازی جبران میشود. در این حوزه، مجموعه سلامت شهرداری و همکاران این حوزه نقش ویژهای بر عهده دارند.
شهردار تهران ادامه داد: در حوزه بهداشت محیط نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است، اما در حوزه بهداشت عمومی، بخش عمده مسئولیت بر عهده مراکز بهداشت، خانههای بهداشت، وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران است.
وی با اشاره به برنامه شهرداری برای ورود جدیتر به حوزه نظام خانواده و پرونده سلامت خانواده گفت: در حال تفاهم هستیم تا مسئولیتهای مرتبط با نظام ارجاع خانواده و پرونده سلامت خانواده را در تهران بپذیریم. این موضوع میتواند یک الگوی بزرگ تحولی در حوزه سلامت خانواده ایجاد کند.
زاکانی افزود: تجربه اجرای چنین طرحهایی در شهرهایی مانند شیراز، ساری و تبریز وجود داشته است و اخیراً نیز با تأکید رئیسجمهور، این طرح در اسلامشهر و گرمسار آغاز شده است. ما نیز بنا داریم این مسیر را در تهران دنبال کنیم.
وی از اجرای آزمایشی این طرح در شش محله تهران خبر داد و گفت: در شش محله، نظام ارجاع خانواده و پرونده سلامت خانواده را بهصورت الگویی اجرا خواهیم کرد و پس از یک دوره حدود ۹ ماه، نتایج آن بررسی خواهد شد تا در صورت موفقیت، امکان توسعه طرح در سطح شهر فراهم شود.
پیمایش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در تهران
شهردار تهران در ادامه از اجرای یک پیمایش گسترده در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: برای کل تهران یک پیمایش سراسری در حوزه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت انجام خواهیم داد تا یک بار دیگر وضعیت این عوامل را بررسی کنیم و بر اساس نتایج بهدستآمده، برنامهریزی دقیقتری داشته باشیم.
وی تأکید کرد: برای ارتقای سلامت شهروندان، صرفاً ارائه خدمات درمانی کافی نیست و باید عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت نیز شناسایی و برای آنها برنامه عملیاتی طراحی شود.
توسعه مدارس در نقاط نیازمند
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: در موضوع ساخت مدارس، ۱۰ نقطه برای اجرای پروژههای جدید انتخاب شده که عملیات اجرایی سه نقطه از آنها آغاز شده است.
وی افزود: پیش از این نیز مطالعاتی درباره نیازهای آموزشی شهر انجام شده و نقاطی که با کمبود جدی فضای آموزشی مواجه هستند، شناسایی شدهاند. این موضوع بهویژه در برخی مناطق و محلاتی که دانشآموزان برای دسترسی به مدرسه مجبور به طی مسیرهای طولانی هستند، اهمیت بیشتری دارد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: باید این نیازها بهصورت دقیق احصا شود تا منابع و امکانات شهرداری در نقاطی هزینه شود که بیشترین نیاز وجود دارد.
تمرکز بستههای جدید شهرداری بر تسهیل زندگی شهروندان
زاکانی در جمع شورای شهرداران با تأکید بر اینکه برنامههای جدید مدیریت شهری باید بهصورت مستمر دنبال شود، گفت: بستههایی که امروز مطرح شد، صرفاً اقدامات مقطعی نیستند، بلکه مجموعهای از برنامهها برای ارائه خدمات اجتماعی ویژه و ایجاد تسهیلگری در زندگی شهروندان هستند.
وی افزود: لازم است در هر هفته، بخشی از این برنامهها با عدد و رقم مشخص و قابل ارزیابی دنبال شود تا شهروندان آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
شهردار تهران تأکید کرد: نقطه ثقل اجرای این برنامهها، مناطق شهرداری هستند و مدیران مناطق باید متناسب با شرایط و نیازهای محلات خود، اقدامات را دنبال و نتیجه آن را بهصورت دقیق گزارش کنند.
وی گفت: مجموعه این اقدامات باید به سمت ارائه خدمات اجتماعی مؤثر، حمایت از خانواده، ارتقای سلامت، توسعه فضاهای آموزشی، بهبود معیشت و ایجاد تسهیل در زندگی مردم حرکت کند.
حدود ۲۹۳ نقطه تجمعات مردمی فعال است
شهردار پایتخت درادامه با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای تجمعات مردمی در پایتخت گفت: شهرداری تهران باید ضمن پشتیبانی از این تجمعات، زمینهای را فراهم کند که مدیریت و برگزاری آنها با مشارکت خود مردم انجام شود.
وی با اشاره به موضوع تجمعات مردمی در تهران افزود: در حال حاضر از ۳۵۲ نقطه شهر تهران در محلات در حدود ۲۹۳ نقطه تجمعات مردمی فعال است که البته این آمار با توجه به شرایط و نیاز مناطق، دچار تغییرات جزئی خواهد شد. در ۱۵۶ محل اساساً تجمعی وجود ندارد و این موضوع نشان میدهد در برخی نقاط شهر با کمبود فعالیت و زیرساخت مواجه هستیم.
زاکانی با تأکید بر اهمیت تجمعات محلی تصریح کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره استمرار و تقویت تجمعات و اهمیت ویژه آنها، لازم است یک اتاق فکر مرکزی در شهرداری شکل بگیرد و رویههای مشترکی برای پشتیبانی از تجمعات ایجاد شود.
شهردار تهران ادامه داد: باید میان مناطق مختلف در حوزه پشتیبانی از تجمعات همگونی و پیوستگی ایجاد شود تا هزینههایی که شهرداری انجام میدهد، دقیقاً در جای خود مصرف شود. متأسفانه در برخی محلات، تجمعات محلی رو به تضعیف است و باید برای این موضوع تدبیر جدی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه هر منطقه باید نقشه راه مشخصی برای این موضوع داشته باشد، گفت: وضعیت هر منطقه باید بر اساس شاخصها و اطلاعات دقیق بررسی شود و برای هر منطقه بسته مشخصی متناسب با شرایط همان منطقه تدوین شود.
ضرورت ایجاد زیرساخت برای برگزاری تجمعات مردمی در ۳۵۲ نقطه تهران
زاکانی با اشاره به لزوم توسعه زیرساختهای تجمعات اظهار کرد: بیشترین هزینه زیرساختی تجمعات در حوزه صوت و نور است و لازم است چارچوب مشخصی برای تأمین حداقل امکانات در نقاط مختلف شهر تدوین شود.
وی افزود: باید به سمتی برویم که برای ۳۵۲ نقطه امکان برگزاری تجمع فراهم باشد. ممکن است مردم در شرایط خاص، هر هفته در یک روز مشخص در نقاط مختلف شهر حضور پیدا کنند؛ بنابراین باید زیرساخت لازم برای این حضور را از قبل آماده کنیم.
شهردار تهران تأکید کرد: هدف این است که تجمعات از حالت صرفاً اجرایی خارج شده و به نوعی نهادسازی مردمی تبدیل شود؛ به این معنا که اداره تجمع با خود مردم باشد و شهرداری خدمات و زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند.
آغاز رویکرد جدید شهرداری برای پشتیبانی از مردم
زاکانی همچنین از آغاز رویکرد جدید شهرداری تهران در حوزه پشتیبانی از شهروندان خبر داد و گفت: از این هفته، یکی از محورهای اصلی فعالیت ما، پشتیبانی از زندگی شهروندان خواهد بود و موضوعات مختلف بهصورت مستمر و با برنامه دنبال میشود.
وی نخستین موضوع این برنامه را «معیشت» عنوان کرد و افزود: در این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه با قیمت ثابت در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
شهردار تهران ادامه داد: حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از شهروندان تهرانی در این طرح مورد توجه قرار میگیرند و اقلامی مانند گوشت، برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، رب و سایر کالاهای ضروری خانوار در قالب بستههای مشخص عرضه خواهد شد. مرغ نیز در ادامه به این بسته اضافه میشود و قیمت آن برای یک دوره ششماهه ثابت خواهد ماند. برای پیشبرد این هدف ۱۸ فروشگاه شهروند و ۱۰۸ میادین میوه و تره بار در سطح تهران آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.
زاکانی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند یک عملیات لجستیکی گسترده است، گفت: معاونت مالی و اقتصادی، مناطق شهرداری و مجموعه شهروند در اجرای این طرح درگیر خواهند بود و این اقدام، کار بسیار سنگینی است.
وی افزود: عرضه مستقیم کالا و حذف واسطهها نیز در دستور کار قرار گرفته است تا از این طریق بخشی از هزینههای اضافه حذف شده و کالاها با قیمت پایینتری به دست مردم برسد.
عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان به شهروندان
شهردار تهران یکی دیگر از اقدامات را عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: در شش منطقه، فضاهایی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است تا تولیدکنندگان بتوانند بدون واسطه محصولات خود را عرضه کنند.
وی افزود: هدف این است که کالاها با قیمتی پایینتر از قیمت بازار و حتی پایینتر از قیمت میادین عرضه شوند. همچنین محصولات تولیدکنندگان داخلی و تولیدات خانگی شهر تهران نیز در این فضاها عرضه خواهد شد.
زاکانی با اشاره به استفاده از ظرفیت «شهرزاد» برای اطلاعرسانی درباره کالاهای عرضهشده گفت: شهروندان باید بتوانند بهصورت روزانه از طریق این زیرساخت مطلع شوند که چه کالاهایی، در کدام نقطه و با چه شرایطی عرضه میشود تا مردم سرگردان نشوند.
حمایت از مادران و افزایش جمعیت
شهردار تهران در ادامه به برنامههای حمایتی از مادران و کودکان اشاره کرد و گفت: برای مادران دهکهای پایین جامعه، کارت خرید از میادین و فروشگاههای شهروند شارژ خواهد شد و در کنار آن، حمایتهایی برای حوزه فرهنگی و سلامت نیز در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای کودکانی که در سال ۱۴۰۵ متولد میشوند، برنامه حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده است و شهرداری تهران تلاش میکند بخشی از هزینههای مورد نیاز خانوادهها را در سالهای ابتدایی تولد فرزند پوشش دهد.
زاکانی با اشاره به پایین بودن نرخ تولد در تهران اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۶۳ هزار تولد در تهران ثبت شده است، در حالی که بر اساس اهداف تعیینشده، باید برای افزایش نرخ تولد و رسیدن به ارقام بالاتر تلاش کنیم. مطابق برنامه هفتم نرخ موالید تهران در سال باید ۱۴۳ هزار تولد باشد.
وی تأکید کرد: این موضوع نیازمند کار فرهنگی، تبلیغی و جریانسازی است و همه مجموعههای شهرداری، بهویژه فرهنگسراها، باید در مسیر ترویج فرزندآوری و حمایت از خانواده فعال شوند.
توسعه زیرساختهای کارآفرینی و نوآوری
شهردار تهران در پایان، کارآفرینی را چهارمین محور فعالیتهای مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: شهرداری زیرساختهایی را برای تقویت کارآفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان ایجاد کرده و این زیرساختها در حال تکمیل است.
وی افزود: مجموعههایی در حوزه صنایع خلاق فرهنگی، گوهرسنگ، پوشاک و حوزههای مرتبط با مواد غذایی و همچنین فناوری و نوآوری در حال شکلگیری هستند و در کنار آن، ظرفیتهای حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوریهای نوین نیز باید مورد استفاده قرار گیرد.
زاکانی خاطرنشان کرد: هدف این است که از طریق این زیرساختها، جریان توانمندسازی اقتصادی شکل بگیرد و شرایط فعالیت و اشتغال برای شهروندان فراهم شود.