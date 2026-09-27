ستاد فرماندهی انتظامی خوزستان از کشف ۲ انبار کالای خانگی احتکاری به ارزش ۴۳۰ میلیارد ریال در شهرستان اهواز و هندیجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران انتظامی با انجام کار اطلاعاتی، یک انبار نگهداری کالای خانگی را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت حقوق شهروندی، از محل مورد نظر بازدید کردند که در جریان آن ۱۷۶ دستگاه لوازم خانگی در مدل‌ها و مارک‌های مختلف کشف شد.

فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام احتکارشده را ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

وی قاچاق را یکی از معضلات اقتصادی جامعه برشمرد و از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.

کشف انبار کالای خانگی احتکاری در هندیجان

همچنین جانشین فرمانده انتظامی خوزستان از کشف یک انبار کالای خانگی احتکاری به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان هندیجان خبر داد.

سردار حسین زلقی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران انتظامی با انجام کار اطلاعاتی، یک انبار نگهداری کالای خانگی را در شهرستان هندیجان شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت حقوق شهروندی، از محل مورد نظر بازدید کردند که در جریان آن ۳۷ دستگاه یخچال، ۶۳ دستگاه ماشین لباسشویی، ۳۸ دستگاه ماشین ظرفشویی، ۱۳۰ دستگاه تلویزیون و هشت دستگاه مایکروفر در مدل‌ها و مارک‌های مختلف کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام احتکارشده را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان هندیجان معرفی شد.

وی همچنین از شهروندان خواست در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.

کشف انبار لوازم یدکی خودروی قاچاق در اهواز

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان نیز از شناسایی یک انبار نگهداری لوازم یدکی خودروی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

سرهنگ سیروس دریکوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدام اطلاعاتی، یک انبار محل نگهداری کالای قاچاق را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت حقوق شهروندی، از انبار مورد نظر بازدید کردند که در جریان آن ۱۰ عدد گیربکس خودرو کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالای کشف‌شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.