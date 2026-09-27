به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نمایش (حاجی فیروز‌ها امسال دیرتر می‌رسند) اثری است که به قلم محمدرضا رهبری با محوریت حاجی‌فیروزی نابینا، جنگ، بی‌خانمانی و تغییرات شهری، روایتی از گم‌گشتگی انسان امروز و نسبت او با حافظه تاریخی و میراث فرهنگی در حمام شاه میدان امام خمینی (ره) روایت می‌شود.

در این نمایش که حاصل فرآیندی کارگاهی است، شخصیت آیینی حاجی‌فیروز از جایگاه آشنای خود فاصله می‌گیرد و در موقعیتی قرار می‌گیرد که باید پس از نابینایی، شهر و تغییرات آن را از مسیر صدا و نشانه‌های حسی بازشناسی کند.

نویسنده و کارگردان، (حاجی فیروز‌ها امسال دیرتر می‌رسند) درخصوص معنای دیر رسیدن حاجی‌فیروز گفت: حاجی‌فیروز نماد نوروز، بهار و تولد دوباره طبیعت و زندگی آدمی است، اما در نمایش با موانعی مانند جنگ و نابینایی خودش مواجه می‌شود و نمی‌تواند به آن وعده همیشگی عمل کند.

محمدرضا رهبری همچنین در خصوص نسبت نابینایی با شهر نیز در این اثر افزود: شهر فقط دیدنی نیست؛ شنیدنی هم هست و می‌توان آن را از روی صدا شناخت، وقتی صدای شهر تغییر می‌کند، یعنی خود شهر تغییر کرده است، حتی بوی شهر هم در نمایش مطرح می‌شود.

رهبری با اشاره به هم‌نشینی جنگ، مهاجرت اجباری و تخریب بافت تاریخی گفت: جنگ خانه را خراب می‌کند، مهاجرت اجباری آدمی را بی‌خانمان می‌کند و بی‌توجهی به بافت تاریخی نیز آدم‌هایی را که با یک مکان انس گرفته‌اند، دچار بی‌خانمانی می‌کند، خانه مفهومی وسیع‌تر از سرپناه دارد و یک مفهوم عمیق فرهنگی با تأثیر‌های امنیت‌بخش و آرامش‌بخش است.

کارگردان این اثر درباره حضور دانشجویان و نسل جوان در نمایش نیز افزود: دانشجو به معنای طالب دانش و جست‌وجوی دانش است و جوانی نیز با جست‌وجوگری و گم‌گشتگی پیوند دارد، وقتی بحرانی در جامعه شکل می‌گیرد، نوعی گم‌گشتگی هم به وجود می‌آید و در این نمایش، این گم‌گشتگی با گذشته و پیوند با گذشته به نوعی روشنایی می‌رسد.

وی با اشاره به شکل‌گیری نمایش در دل یک فضای کارگاهی گفت: نمایشنامه با توجه به ظرفیت گروه تغییر کرد، اصلاح و بازنویسی شد، از شناخت روحیات، تجربه‌های تلخ و شیرین و دغدغه‌های اعضای گروه آغاز کردیم و از دل این گفت‌و‌گو‌ها و تجربه‌ها، نمایشنامه و اجرای اثر استخراج شد.

محمدرضا رهبری درباره ساختار نمایش نیز گفت: نمایش سه سطح دارد؛ یک سطح شخصی که با شخصیتی به نام سارا مرتبط است، یک سطح عمومی‌تر که مسئله اصفهان و زیستن انسان‌ها در شهر را مطرح می‌کند و یک لایه تاریخی که به جنگ و تخریب می‌پردازد.

وی ادامه داد: تخریب در اینجا به نوسازی و توسعه شهری و به خصوص خیابانی در مجاورت مسجد شیخ لطف‌الله در بافت تاریخی اشاره دارد و جنگ نیز به جنگ رمضان اشاره دارد.

محمدرضا رهبری افزود: حمام شاه تنها یک مکان تاریخی برای اجرا نیست و ویژگی‌های آن بر نوع روایت داستان تأثیر گذاشته است، نمایش از فرم معماری بنا تأثیر پذیرفته و خود بنا به یکی از شخصیت‌های نمایش تبدیل شده است.

کارگردان (حاجی‌فیروز‌ها امسال دیرتر می‌رسند) گفت: تلاش شده اثر به یک بیانیه اجتماعی یا مقاله تبدیل نشود و عناصر به شکل ارگانیک کنار هم قرار بگیرند، مخاطب باید با مواجهه با بنا، بخشی از آنچه نمایش می‌خواهد بگوید را خودش کشف کند.

سید علیرضا بدری، احمد خوانساری، سارا خرازی، امیر نریمان، آرام ایرانپور، صدرا نیک اعتصام، متین زارعی، مهربانو رهبری و حانیه تاخیری از جمله نقش آفرینان و آلا توحیدی نیز مدیر روابط عمومی اثر است.

نمایش حاجی فیروز‌ها امسال دیرتر می‌رسند، تا ۲۸ مهرماه هر شب ساعت ۲۰، در حمام شاه میدان امام خمینی (ره) روی صحنه نمایش می‌رود.