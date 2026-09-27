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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به ظرفیتهای علمی، تخصصی و زیرساختی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش این مجموعه را در توسعه فناوری و پشتیبانی علمی از سیاستهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مهم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ احسان چیتساز در نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به نقش پژوهشگاه در حوزههای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز مرز میان پژوهش، فناوری و صنعت بسیار کمرنگتر از گذشته شده است؛ بنابراین پژوهشگاه نمیتواند صرفاً محل تولید دانش باشد و باید بتواند مسئله را از میدان عمل دریافت کند، برای آن راهحل ارائه دهد و نتیجه اجرای راهحل را دوباره به چرخه پژوهش و توسعه بازگرداند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: پژوهشگاه باید بیش از گذشته با دستگاههای اجرایی، اپراتورها، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی در تعریف مسائل و اجرای پروژهها مشارکت کند. این ارتباط هم به پژوهش جهت میدهد و هم موجب میشود فناوریهای توسعهیافته در محیط واقعی آزموده شوند.
سرمایه انسانی، پشتوانه توسعه پژوهشگاه
وی سرمایه انسانی را یکی از مهمترین ظرفیتهای پژوهشگاه دانست و اظهار کرد: دانش و تجربه پژوهشگران و متخصصان، سرمایهای است که در طول سالها شکل گرفته و باید حفظ و به نسل بعد منتقل شود. در کنار آن، باید زمینه حضور نیروهای جوان، دانشگاهها و شرکتهای فناور در پروژههای پژوهشگاه نیز بیش از گذشته فراهم شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با اشاره به تحولات سریع در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، شبکههای آینده، امنیت و اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: پژوهشگاه باید بخشی از ظرفیت خود را به شناخت فناوریهایی اختصاص دهد که در حال شکل دادن به آینده هستند. در حوزه هوش مصنوعی نیز موضوع فقط تولید یک فناوری یا محصول نیست و ارزیابی، اعتبارسنجی، استانداردسازی و ایجاد اعتماد برای استفاده از این فناوریها نیز اهمیت دارد.
در ادامه این نشست، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه راهبردی، اهداف، طرحهای پیشران، رویکردهای مدیریتی جدید، عملکرد پژوهشگاه در سال ۱۴۰۴ و برنامههای پیشروی این مجموعه در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
چهار محور اصلی در برنامه راهبردی پژوهشگاه
محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتقای تابآوری و امنیت پایدار فضای سایبری، توسعه فناوریهای نوظهور، ارتقای حکمرانی و تنظیمگری زیستبوم فاوا، توسعه زیرساختهای مرجع و پشتیبان نوآوری و بومیسازی و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی را از محورهای اصلی برنامه راهبردی پژوهشگاه عنوان کرد.
به گفته وی، این برنامه متناسب با شرایط و نیازمندیهای کشور، مأموریتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رصد فناوریهای نوین در جهان تدوین شده و اقدامات اصلی پژوهشگاه ذیل این محورها ساماندهی شده است.
در جریان این نشست سید جواد جعفری زوج، مدیرکل دفتر پایش بر طرحها با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان برنامههای راهبردی و پروژههای پیشران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: با گذار از رویکردهای تکبعدی به سمت رویکردهای یکپارچه، ایجاد پیوند میان اولویت های راهبردی، طرح های پیشران و کلان پروژه ها، ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین اثربخشی سیاستهای حوزه ICT است.
در پایان جلسه ، اعضا بر استمرار نشستهای کمیسیون، پیگیری مصوبات گذشته و حمایت از برنامههای توسعهای و فناورانه پژوهشگاه تأکید کردند.