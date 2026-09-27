همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، حدود ۲ هزار دانشجو در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر تحصیل خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سراسر کشور، مراسم ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور اساتید دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

در این مراسم، اساتید دانشگاه با ادای احترام به پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران، بر تداوم مسیر آموزش، علم‌آموزی و خدمت به کشور تأکید کردند.

مرتضی بختیاری، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد هویت و تاریخ این سرزمین است و دانشگاهیان زیر سایه این پرچم، مسیر علم و آموزش را با قدرت ادامه خواهند داد.

وی افزود: این پرچم در سال‌های جنگ و بحران نیز بر فراز ایران برافراشته بوده و امروز دانشگاهیان خرمشهر با ادای احترام به آن، بر مسئولیت خود در عرصه آموزش، پژوهش و خدمت به کشور تأکید دارند.