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بیستوششم اسفندماه ۱۳۶۶، آسمان آبدانان در حالی که مردم برای بدرقه پیکر شهدای شاخشمیران گرد هم آمده بودند، زیر بمباران هواپیماهای رژیم بعث قرار گرفت و ۳۹ نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در حمله هوایی که به «چهارشنبه خونین» آبدانان معروف شد، ۳۹ نفر از مردم بیدفاع این شهر به شهادت رسیدند و ۱۷ نفر نیز مجروح و به جمع جانبازان انقلاب اسلامی پیوستند.
هواپیماهای رژیم بعث در حالی بر فراز آبدانان ظاهر شدند که مردم برای تشییع پیکر شهدای شاخشمیران در شهر گرد هم آمده بودند. این حمله، برگ دیگری از مظلومیت مردم این دیار را در تاریخ دفاع مقدس ثبت کرد.
تصاویر بهجامانده از آن روز، قابهایی از رنج، داغ و ایستادگی مردمی است که جنگ را نه در جبهه، که در خانه و شهر خود تجربه کردند.
عظیم متقی، عکاس آبدانانی، بخشی از لحظات آن روزهای تلخ را ثبت کرده است؛ تصاویری که پس از سالها همچنان روایتگر مظلومیت قربانیان بمباران آبدانان است.
آبدانان در طول دوران جنگ تحمیلی، هشت بار هدف حملات هوایی رژیم بعث قرار گرفت؛ هشت بار که هر کدام، زخمی بر پیکر این شهر و خاطرهای ماندگار در ذهن مردم آن برجای گذاشت.