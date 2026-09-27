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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تحول در دانشگاههای تربیت معلم تاکید کرد و گفت: استادان این دانشگاهها باید فناوریهای نوین، حکمرانی پلتفرمها و حکمرانی هوش مصنوعی را بشناسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در آیین آغاز سال تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان، افزود: رفتار و سخنان پدران و مادران شهدا برای ما یک کلاس درس است. صلابت و ایمانی که در خانوادههای معظم شهدا مشاهده میکنیم، جلوهای عملی از همان معارفی است که در آثار و سخنان بزرگان اخلاق و عرفان درباره آن مطالعه کردهایم.
خسروپناه با تأکید بر جایگاه معلم در جامعه گفت: امیدوارم تا زمانی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت داریم، نام و جایگاه این دانشگاه بیش از پیش بهعنوان «دانشگاه تربیت معلم» مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه مأموریت اصلی آن، تربیت معلم است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یکی از مأموریتهای اصلی معلم، انتقال دانش است، اما کار معلم به انتقال دانش محدود نمیشود؛ بلکه انتقال معنا، مهارت و سواد نیز از وظایف مهم اوست.
خسروپناه با اشاره به اهمیت انواع سواد در نظام تعلیم و تربیت تصریح کرد: امروز سواد سلامت، سواد فضای مجازی و اینترنت، سواد رسانهای، سواد هوش مصنوعی، سواد شهروندی، سواد عاطفی، سواد تربیتی، سواد ارتباطی و سواد اطلاعاتی، از نیازهای جدی جامعه هستند.
وی درباره تفاوت دانش سلامتو سواد سلامت گفت: سواد سلامت تنها دانستن مطالب مربوط به سلامت نیست، بلکه توانایی بهکارگیری این دانش در زندگی است و نظام تعلیم و تربیت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تحولات فناوری گفت: در آینده با الگوهای جدیدی از حکمرانی مواجه خواهیم بود و هوش مصنوعی و اینترنت به ابزارها و فناوریهای مهم تعلیم و تربیت تبدیل خواهند شد.
وی افزود: اگر در حوزه تعلیم و تربیت، الگوریتمنگاری، کدنویسی و ارزشهای حاکم بر الگوریتمهای هوش مصنوعی را خودمان مدیریت و حکمرانی نکنیم، دیگران بر ما حکمرانی خواهند کرد.
خسروپناه خاطرنشان کرد: اگر خودمان بر هوش مصنوعی در حوزه تعلیم و تربیت حکمرانی نکنیم، ممکن است در آینده تحت تأثیر الگوهای حکمرانی فناوری قدرتهای مختلف قرار بگیریم، بنابراین باید برای حکمرانی فعال و متناسب با ارزشها و نیازهای خود در این حوزه آماده شویم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: حکمت را میتوان در سه مفهوم عقلانیت، فضیلت و خدمت تبیین کرد. عقلانیت شامل استدلال، منطق و تفکر است؛ فضیلت شامل اخلاق، عدالت و صداقت میشود و خدمت نیز به معنای خدمت به مردم و جامعه است.
وی ادامه داد: اگر یک معلم از عقلانیت، فضیلت و روحیه خدمت برخوردار باشد و بتواند این سه حقیقت را به دانشآموزان منتقل کند، بخش مهمی از رسالت تعلیم و تربیت را محقق کرده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر استادان دانشگاههای تربیت معلم با مدارس تأکید کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از نظر مأموریت با دانشگاههای دیگر تفاوت دارند و اعضای هیئت علمی آنها باید با حرفه معلمی و فضای واقعی مدرسه آشنایی داشته باشند.
وی افزود: پیش از این نیز پیشنهاد کردهام هر استاد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حداقل یک روز در مدرسه حضور پیدا کند و تدریس داشته باشد؛ زیرا زمانی که استاد در مدرسه حضور پیدا کند، بهتر میتواند نیازهای دانشآموز و آموزشوپرورش را درک کند.
خسروپناه تصریح کرد: اگر شیوه جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاههای تربیت معلم دقیقاً مشابه سایر دانشگاهها باشد، این پرسش مطرح میشود که تفاوت و مأموریت ویژه این دانشگاهها با سایرین در چه موضوعی است.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی دانش استادان دانشگاههای تربیت معلم گفت: استادان این دانشگاهها باید فناوریهای نوین، حکمرانی پلتفرمها و حکمرانی هوش مصنوعی را بشناسند.