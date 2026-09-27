جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، هم‌زمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور در یادمان شهید کاوه با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این بازدید، حاضران با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شهدا، یاد و خاطره فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد نیز در جمع حاضران، بر تداوم راه شهدا و پیروی از مکتب فرماندهان دفاع مقدس تأکید کرد.

اساتید و دانشجویان شرکت‌کننده در این برنامه، یادمان شهید کاوه را الگویی برای نسل امروز و بستری برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دانستند.

کاروان راهیان نور، فراتر از یک سفر، فرصتی برای پیوند نسل امروز با ارزش‌ها و حماسه‌های دوران دفاع مقدس است.