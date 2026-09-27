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نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقا زیرساختهای آموزشی و ورزشی خوزستان از افزایش سه برابری بودجه نوسازی مدارس استان در سه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با بیان اینکه پیگیری مطالبات معلمان وظیفه قانونی و اخلاقی نمایندگان است گفت: در مجلس شورای اسلامی، اجرای کامل قانون رتبهبندی معلمان به عنوان یکی از محورهای اساسی برای بهبود وضعیت معیشتی آنها در اولویت قرار دارد. همچنین پیگیری بحث «فوقالعاده خاص» فرهنگیان نیز در دستور کار نمایندگان است که انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی نسبت به اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
وی در ادامه به بهبود وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای مستمر نمایندگان مجلس و همکاری وزارت آموزش و پرورش، بخش عمدهای از مطالبات معلمان که در سالهای گذشته با تاخیرهای طولانی همراه بود، اکنون بهروز پرداخت شده است.
یوسفی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساختهای آموزشی تصریح کرد: در سه سال گذشته تلاش کردیم بودجههای نوسازی مدارس را در سطح ملی و استانی و همچنین در حوزه تربیتبدنی، حدود سه برابر افزایش دهیم، اما با این وجود همچنان نیازمند تلاشهای بیشتری برای نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی هستیم که این موضوع با جدیت در سطح ملی و استان دنبال میشود.
توسعه فضاهای ورزشی با استفاده از ظرفیت مالیات بر ارزش افزوده
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص ۲۷ صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اظهار داشت: این مصوبه مجلس که در قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ شده، تحول قابلتوجهی در توسعه اماکن ورزشی از جمله احداث زمینهای چمن مصنوعی در مدارس ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف طرحهای آموزشی و ورزشی راکد عنوان کرد: مجتمع آموزگار که بیش از یک دهه بلاتکلیف مانده بود با تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ردیفهای اعتبارات ملی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش به یک سالن چندمنظوره مجهز تبدیل خواهد شد تا به پایگاهی برای فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی معلمان، خانوادهها و دانشآموزان تبدیل شود.
یوسفی بیان کرد: ما مصمم هستیم که توسعه زیرساختهای تربیتی را در سراسر استان خوزستان با شتاب بیشتری پیگیری کنیم.