رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از آخرین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه ـ تهران در محور ساوه ـ همدان خبر داد و گفت: روند درمان مصدومان بستری در مراکز درمانی ساوه ادامه دارد و در صورت نیاز، بیماران با شرایط خاص برای ادامه درمان به مراکز تخصصی تهران اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دکتر علی سروش گفت: حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس مسافربری کرمانشاه به تهران ساعت ۰۴:۵۴ بامداد شنبه، چهارم مهرماه در کیلومتر ۲۵ محور ساوه رخ داد.

وی افزود: در این حادثه ۲۲ نفر مصدوم شدند که ۱۵ نفر مرد، ۶ نفر زن و یک دختر ۱۲ ساله بودند و متأسفانه ۱۱ نفر از سرنشینان نیز جان خود را از دست دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: از مجموع مصدومان، ۱۷ نفر در بیمارستان شهید مدرس ساوه و ۵ نفر در بیمارستان شهید چمران ساوه بستری شدند که ۹ نفر از این مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی لازم ترخیص شده‌اند و رسیدگی درمانی به بقیه ادامه دارد.

دکتر سروش گفت: در حال حاضر ۲ نفر از بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند که یکی از آنان، پس از جدا شدن از دستگاه تنفس مصنوعی، با توجه به شرایط بالینی و نیاز به انجام جراحی عروق، برای ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی تهران اعزام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سایر بیماران بستری نیز تحت مراقبت و درمان قرار دارند، تأکید کرد: روند درمان و وضعیت مصدومان به صورت مستمر پیگیری می‌شود و در صورت تشخیص تیم پزشکی و نیاز به خدمات تخصصی، انتقال بیماران به مراکز درمانی تهران انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعات موجود، موردی از حضور مادر باردار در میان مصدومان این حادثه گزارش نشده است.