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شبکه سه دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و تایلند را زنده پخش میکند و شبکه قرآن و معارف سیما نیز مستند «شمع جمع» را با موضوع جایگاه شهید سید حسن نصرالله روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال ایران دوشنبه ۶ مهرماه در دومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ناگویا به مصاف تایلند میرود.
این مسابقه فردا ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
شاگردان پیاتزا در نخستین دیدار خود با نتیجه سه بر صفر تیم قرقیزستان را شکست دادند.
همچنین مستند «شمع جمع» یکشنبه ۵ مهرماه ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
این مستند با گفتوگو با چهرههای سیاسی و اجتماعی همراه شهید سید حسن نصرالله، به روایت سیر رشد شخصیتی و نقش اجتماعی و سیاسی او میپردازد.