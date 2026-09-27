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۲۴۹ واحد در ارومیه و ۲۰۷ واحد در شهرستانهای آذربایجان غربی در حوزههای مرتبط با صنعت چاپ و فعالیتهای فرهنگی سرمایهگذاری و فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: ارتقای کیفیت چاپ، صحافی و کاغذ موجب جذابیت بیشتر محصولات فرهنگی و افزایش ماندگاری آنها میشود و میتواند در شکلگیری عادت به مطالعه، بهویژه در میان کودکان و نوجوانان، نقش مؤثری داشته باشد.
علیرضا نوروزی در سیزدهمین همایش صنعت چاپ ارومیه که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه کتاب ارومیه برگزار شد، با اشاره به اهمیت کیفیت در تولید محصولات فرهنگی اظهار کرد: کیفیت ارائه کتاب باید از نظر خوشخوانی، زیبایی و تناسب با نیاز مخاطب مورد توجه قرار گیرد و این موضوع میتواند در توسعه فرهنگ مطالعه اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه صنعت چاپ بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با حوزه فرهنگ و نشر ارتباط دارد، افزود: صنعت چاپ در جهان امروز دستخوش تغییرات گستردهای شده و تغییر الگوی مصرف، افزایش هزینههای تولید و تأمین مواد اولیه، این صنعت را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: حرکت به سمت فناوریهای نوین، تلفیق تجربه، تخصص و فناوری و نوسازی تجهیزات از الزامات توسعه صنعت چاپ است.
نوروزی با اشاره به اینکه صنعت چاپ تنها به چاپ کتاب و روزنامه محدود نمیشود، تصریح کرد: بستهبندی و معرفی محصولات و تقویت برند نیز از ظرفیتهای مهم صنعت چاپ است که میتواند به افزایش قابلیت رقابت و ارزش افزوده محصولات کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: در مجموع ۲۴۹ واحد در ارومیه و ۲۰۷ واحد در شهرستانهای آذربایجان غربی در حوزههای مرتبط با صنعت چاپ و فعالیتهای فرهنگی سرمایهگذاری و فعالیت دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت نوسازی این صنعت تأکید کرد و گفت: باید با انجام بازدیدهای فنی و بررسی مشکلات چاپخانهها، زمینه رفع موانع و نوسازی این واحدها را فراهم کنیم.
نوروزی از معرفی ۵۰۷ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از صنعت چاپ خبر داد و افزود: تاکنون ۲۳۰ میلیارد ریال از این تسهیلات جذب شده است.
وی با اشاره به نقش صنعت چاپ در شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: در روزهای سخت، ارزش و اهمیت صنعت چاپ بیش از گذشته دیده میشود و با وجود فشارهای اقتصادی و جنگ روانی و رسانهای، اینجاست که شعار محوری صنعت چاپ معنا پیدا میکند؛ چراکه چاپ یکی از مهمترین ابزارهای ماندگار کردن روایتهاست.
نوروزی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم حافظه باکیفیت و ماندگاری برای مردم ایران تولید و ثبت شود و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایهگذاری در این حوزه هستیم.
وی توسعه صنعت بستهبندی و ایجاد پیوند جدی میان صنعت چاپ و نشر را ضروری دانست و گفت: باید زنجیره تولید کتاب را تقویت کنیم تا صنعت چاپ و نشر بتوانند در کنار یکدیگر مسیر توسعه فرهنگی استان را هموار کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی در پایان تأکید کرد: آینده صنعت چاپ استان در گرو همافزایی دولت، بخش خصوصی، اتحادیهها، ناشران، فعالان فرهنگی و سرمایهگذاران است