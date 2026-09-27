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معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تقویت نقش تشکلهای فرهنگیان گفت: تشکلهای فرهنگیان زمانی میتوانند حضور مؤثرتری در جلسات کارشناسی و فرآیندهای تصمیمسازی داشته باشند که در موضوعات مشترک، به جمعبندی و صدای واحد برسند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به گستردگی مسائل آموزش و پرورش، تقویت مشارکت تشکلها را منوط به رسیدن به «صدای واحد» و اجماع بر سر مطالبات اولویتدار دانست.
دبیرکل و جمعی از اعضای سازمان معلمان ایران با سید حمایت میرزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، دیدار و درباره مهمترین مسائل و مطالبات جامعه فرهنگیان گفتوگو کردند.
تأکید بر نقش تشکلها در فرآیند تصمیمسازی
در این نشست که با حضور «علی رمضانی»، مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکلها، «طاهره نقیئی»، دبیرکل سازمان معلمان ایران، و جمعی از اعضای این تشکل از استانهای مختلف برگزار شد، ظرفیتهای تشکلهای فرهنگیان و راهکارهای افزایش مشارکت آنان در فرآیندهای کارشناسی و تصمیمسازی مورد بررسی قرار گرفت.
سید حمایت میرزاده در این نشست با تشریح مأموریتها و ظرفیتهای معاونت حقوقی و امور مجلس اظهار کرد: بیش از یکسوم مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دستگاههای اجرایی مربوط به حوزه آموزش و پرورش است که این موضوع، گستردگی مسائل و اهمیت این وزارتخانه را نشان میدهد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت نقش تشکلهای فرهنگیان افزود: تشکلهای فرهنگیان زمانی میتوانند حضور مؤثرتری در جلسات کارشناسی و فرآیندهای تصمیمسازی داشته باشند که در موضوعات مشترک، به جمعبندی و صدای واحد برسند.
میرزاده ادامه داد: تشکلها باید در گام نخست بتوانند خواستهها، مطالبات و اهداف مشترک خود را مشخص و در خصوص آنها به تفاهم برسند.
وی افزود: همواره تأکید کردهام که برای پیگیری و حل مسائل معلمان، باید نمایندهای مناسب، توانمند و مسلط بر مسائل جامعه فرهنگیان و فارغ از گرایشهای سیاسی انتخاب شود.
تأکید بر شفافیت در مدیریت آموزش و پرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به رویکرد وزیر آموزش و پرورش در مواجهه با مسائل و مطالبات فرهنگیان گفت: دکتر کاظمی از جمله وزرایی است که رویکردی شفاف دارد و تلاش میکند مسائل در فضایی روشن و پاسخگو دنبال شود.
در پایان این نشست، «قاسمی»، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز با حضور در معاونت حقوقی و امور مجلس به جمع حاضران پیوست و طی سخنانی کوتاه، بر اهمیت و حساسیت نظام آموزشی کشور و نقش معلمان در ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسل آینده تأکید کرد.
ارتقای معیشت معلمان و بازنشستگان فرهنگی، بهرهگیری از ظرفیت تشکلها در فرآیندهای کارشناسی، حمایت حقوقی و قضایی از معلمان، ساماندهی صندوق ذخیره فرهنگیان، پیگیری موضوع ارزش مالکانه فرهنگیان و ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران آموزش و پرورش در استانها از مهمترین موضوعات مطرحشده از سوی حاضران بود.
همچنین در این نشست بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکلهای فرهنگیان در شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای کارشناسی و انتقال مطالبات جامعه معلمان به مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش تأکید شد.