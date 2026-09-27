به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جلال رحیم‌زاده با اشاره به آغاز کشت پاییزه در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی از دهه سوم شهریور ماه اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و پیش‌بینی‌های هواشناسی، کشاورزان باید ضمن آماده‌سازی به‌موقع اراضی، عملیات کشت محصولات پاییزه را در بازه زمانی مناسب انجام دهند و از تاخیر در کشت خودداری کنند.

وی افزود: هر روز تاخیر در کشت پاییزه می‌تواند به‌طور متوسط حدود یک درصد از ظرفیت تولید محصول بکاهد؛ بنابراین رعایت زمان مناسب کشت، به‌ویژه در محصولات دیم، نقش مهمی در استقرار مطلوب بوته‌ها، استفاده مناسب از رطوبت خاک و بارش‌های پاییزی و در نهایت دستیابی به عملکرد مطلوب در زمان برداشت دارد.

رحیم‌زاده با اشاره به پیش‌بینی فصلی هواشناسی برای نیمه دوم مهر تا نیمه آذرماه ۱۴۰۵ گفت: براساس این پیش‌بینی‌ها، در بخش‌هایی از کشور افزایش بارش نسبت به شرایط نرمال پیش‌بینی شده است و شمال‌غرب کشور از جمله آذربایجان‌شرقی نیز می‌تواند از این شرایط بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: افزایش بارش‌های پاییزی می‌تواند از نظر تامین رطوبت خاک و فراهم شدن شرایط مناسب برای آغاز و استقرار کشت‌های پاییزه، به‌ویژه در اراضی دیم استان، فرصت مناسبی ایجاد کند، اما زمان دقیق کشت نباید صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های فصلی تعیین شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تاکید کرد: کشاورزان در تصمیم‌گیری برای زمان کشت باید علاوه بر چشم‌انداز فصلی، میزان بارش موثر، رطوبت واقعی خاک و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هواشناسی را نیز مورد توجه قرار دهند تا عملیات کشت در مناسب‌ترین شرایط انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت آماده‌سازی به‌موقع اراضی دیم استان گفت: کشاورزان باید پیش از آغاز بارش‌های موثر پاییزی، نسبت به آماده‌سازی زمین، تهیه بذر و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز اقدام کنند تا با فراهم شدن شرایط مناسب، عملیات کشت بدون اتلاف زمان انجام شود.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: تاخیر در کشت علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، می‌تواند موجب کاهش استقرار مناسب بوته‌ها، کاهش بهره‌وری از رطوبت ذخیره‌شده در خاک و افزایش ریسک تولید در مزارع دیم شود؛ از این رو توصیه می‌شود کشاورزان با هماهنگی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی و با توجه به شرایط اقلیمی و زراعی هر منطقه، کشت پاییزه را در زمان مناسب انجام دهند.

وی از برنامه‌ریزی برای اجرای کشت پاییزه در سطح حدود ۴۸۸ هزار هکتار از اراضی دیم و ۵۸ هزار هکتار از اراضی آبی استان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین نهاده‌ها و اجرای به‌موقع عملیات کشت در شهرستان‌های مختلف استان انجام شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین از تامین و تدارک ۱۵ هزار تن بذر اصلاح‌شده برای کشت پاییزه خبر داد و افزود: در بخش کود‌های شیمیایی نیز تاکنون تأمین و تدارک ۶ هزار و ۴۰۰ تن کود اوره، ۱۸ هزار تن کود فسفاته و ۵ هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه در دستور کار قرار گرفته است.

رحیم‌زاده گفت: نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با هدف تسهیل و تسریع در اجرای عملیات کشت پاییزه، در حال تامین و توزیع است و تلاش می‌شود نهاده‌های مورد نیاز در زمان مناسب در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

وی تاکید کرد: رعایت تقویم کشت، استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و استاندارد، آماده‌سازی به‌موقع زمین و توجه به شرایط واقعی رطوبتی و اقلیمی هر منطقه، از مهمترین عوامل موفقیت در کشت پاییزه و افزایش بهره‌وری تولید است.