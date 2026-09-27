به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اکبر فتحی با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: تاکنون ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران پرداخت شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تا پایان مهر به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

او با بیان اینکه عملیات برداشت گندم پایان یافته، اما خرید تضمینی تا پایان مهر ادامه دارد، افزود: با تأکید رئیس دولت، روند پرداخت‌ها تسریع شده و جای نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تامین برنج کشور نیز اظهار داشت: امسال تولید برنج در داخل کشور به حدود ۲ میلیون تن رسیده است. با توجه به نیاز ۱.۵ میلیون تنی به واردات برای کسری بازار، نیمی از این مقدار تاکنون وارد شده و نیمه دوم آن نیز در دستور کار واردات دریایی و زمینی برای نیمه دوم سال قرار دارد.

فتحی در پایان با اطمینان‌بخشی درباره تامین سایر کالا‌های اساسی تصریح کرد: واردات روغن خام و گوشت قرمز طبق روال در حال انجام است و با همکاری بانک مرکزی در تخصیص ارز، هیچ مشکلی برای تأمین مایحتاج عمومی و بازار شب عید و پایان سال وجود ندارد.