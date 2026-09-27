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استاندار خراسان رضوی گفت: حجم مبادلات کالا در شرق کشور باید طی یک سال حداقل دو برابر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری مرزهای خراسان رضوی گفت: مرزهای دوغارون و سرخس از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان هستند و باید از این ظرفیتها برای توسعه تجارت و افزایش مبادلات استفاده کرد.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش توقف کامیونها در مرز افزود: مرز باید محل عبور باشد، نه توقف و اینکه کامیونی ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز در مرز متوقف بماند، به اقتصاد کشور آسیب میزند.
استاندار خراسان رضوی گفت: فرآیند ترانشیپ باید حداکثر در یک روز انجام شود و همه دستگاههای متولی باید برای کاهش زمان توقف و تسهیل عبور کالا از مرز همکاری کنند.
مظفری با اشاره به هدفگذاری برای افزایش تردد در مرزهای استان افزود: توافق شده است کف تردد روزانه در مرزهای سرخس، دوغارون و شمتیغ به حداقل ۲ هزار دستگاه برسد و برای تحقق این هدف باید از روشهای نوین و فرآیندهای هوشمند استفاده کرد.
وی همچنین بر ضرورت تجهیز و تقویت زیرساختهای کنترلی مرزها تأکید کرد و گفت: در حوزه تجهیز مرزها به دستگاههای ایکسری، سرمایهگذار و متقاضی وجود دارد و باید شرایط برای حضور و رقابت بیشتر فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: با کاهش بروکراسی، استفاده از فناوریهای نوین و مدیریت صحیح فرآیندهای مرزی، میتوان زمینه افزایش مبادلات تجاری و استفاده بیشتر از ظرفیتهای اقتصادی شرق کشور را فراهم کرد.