سهم استان از طرح نشان دار کردن مالیات ۱۲ طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۴ طرح استانی با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان است.

۳۶ طرح ملی و استانی، سهم خراسان جنوبی از طرح نشان دار کردن مالیات

۳۶ طرح ملی و استانی، سهم خراسان جنوبی از طرح نشان دار کردن مالیات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: در سه سال گذشته طرح نشان‌دار کردن مالیات برای شفافیت محل هزینه‌کرد مالیات دریافتی از مردم صادر شد، طرح‌های ملی و استانی که حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند می‌توانند شامل طرح‌های نشان‌دار باشند و مودیان مالی هنگام تکمیل فرم ماده ۱۰۰ می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند.

کریمدادی افزود: ۲هزار و ۸۳ طرح در کشور با اعتبار ۲۸ همت برای نشان دار کردن مالیات در نظر گرفته شده که سهم استان ۱۲ طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۲۴ طرح استانی با اعتبار ۱۱۶ میلیارد تومان است که شامل نیاز‌های اولیه استان است و از تمام شهرستان‌های استان در بین آنها وجود دارد.

وی از مودیان خواست در پرداخت مالیات، طرح‌های نشان دار را در اولویت قرار دهند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: ۵۳۳ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها است و تکمیل پارک علم و فناوری، ۱۰ ایستگاه فرستنده صدا و سیما برای نقاط بدون پوشش، آبرسانی به بیرجند، آبرسانی به شهر‌های دارای تنش، تأمین آب شرب عشایری، احداث تصفیه خانه سربیشه و طرح‌های بافت فرسوده استان از جمله آنهاست.

کریمدادی افزود: در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین سال اجرای این طرح، ۲۶ طرح با اعتبار ۱۹۲ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که ۱۰۴ میلیارد تومان از این مقدار تأمین و ۱۱ طرح به‌طور ۱۰۰ درصد اجرا شد و در کل اعتبار ۵۴ درصدِ طرح‌ها تأمین شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۷ طرح با اعتبار مورد نیاز ۴۰۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴۰ میلیارد تومان از این مقدار تأمین شد و اعتبار ۱۰ طرح به‌طور صد درصد تأمین شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود:از محل ارزش افزوده تا پایان مرداد امسال ۳۴۵ میلیارد تومان اعتبار به حساب ۳۱ شهرداری استان واریز شده که این مقدار در مدت مشابه پارسال ۱۵۸ میلیارد تومان بوده است؛ همچنین در این مدت ۱۸۹ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌ها و ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار به روستا‌های فاقد دهیاری واریز شده است؛ برای حوزه عشایری نیز ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در این مدت واریز شده است.

کریمدادی افزود: در نیمه نخست امسال ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان، ۱۰۸ میلیارد تومان برای مالیات سلامت و ۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مدنظر واریز شده است و حدود ۹۳۰ میلیارد تومان تاکنون از محل مالیات عوارض بر ارزش افزوده به حساب‌های مورد نظر واریز شده است.

وی با هشدار نسبت به فرار مالیاتی گفت: مودیان و شهروندان موارد تخلف را از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ و سامانه سوت‌زنی اطلاع دهند؛ این اطلاعات کاملاً محرمانه بوده و برای گزارش‌دهندگان نیز پاداش در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از وصول هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عایدات از محل انتقال پرونده‌های مالیاتی در استان گفت: در سه سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان مالیات‌ فعالان اقتصادی در خراسان جنوی به حساب های استان انتقال یافته و وصول شده است.

کریمدادی افزود: درخصوص برخی پیمانکاران که فعالیت آنها به طور کامل در خراسان جنوبی نیست نیز هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تاکنون عایدات داشته و سهم استان از استان‌های دیگر گرفته و برای استان واریز شده است.