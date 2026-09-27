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مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، از فراهم بودن امکان استفاده قهرمانان و مدالآوران بازیهای آسیایی ناگویا، از ظرفیت پذیرش بدون آزمون در رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زارعی با اشاره به امکان تحصیل بدون آزمون قهرمانان و مدالآوران بازیهای آسیایی ناگویا در رشته علوم ورزشی تأکید کرد: این امتیاز صرفاً مربوط به ورود و پذیرش در دانشگاه است و پس از پذیرش، قهرمانان همانند سایر دانشجویان ملزم به رعایت کامل ضوابط و مقررات آموزشی هستند.
وی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در زمینه حمایت از نخبگان و قهرمانان ورزشی افزود: از سال ۱۳۶۸ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای حمایت از قهرمانان ورزشی و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان، امکان پذیرش بدون آزمون در رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی در دانشگاههای دولتی در هر سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان گفت : این ظرفیت طی سالهای گذشته مورد استفاده جمع قابل توجهی از قهرمانان، مدالآوران و مربیان ورزشی کشور قرار گرفته و زمینه ادامه تحصیل آنان را در دانشگاههای کشور فراهم کرده است. بسیاری از این افراد، امروز از مدیران، مربیان و چهرههای مؤثر ورزش کشور هستند.
زارعی با اشاره به برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا افزود : این ظرفیت برای قهرمانان و مدالآوران واجد شرایط این رقابتها نیز قابل استفاده است و ورزشکارانی که شرایط لازم را داشته و تمایل به ادامه تحصیل در رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی داشته باشند، میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
وی گفت : قهرمانان متقاضی میتوانند درخواست خود را از طریق فدراسیون ورزشی مربوطه به وزارت ورزش و جوانان و دفتر امور مشترک فدراسیونها ارسال کنند و سپس وزارت ورزش و جوانان موضوع را با ادارهکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان هماهنگ میکند تا پرونده متقاضیان در سریعترین زمان ممکن بررسی و فرایند پذیرش آنها انجام شود.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اینکه این ظرفیت صرفاً مربوط به ورود و پذیرش در دانشگاه است، افزود : پذیرش بدون آزمون ،به معنای معافیت قهرمانان از ضوابط آموزشی دانشگاه نیست؛ بلکه این امتیاز تنها مسیر ورود به دانشگاه را تسهیل میکند و پس از پذیرش، دانشجویان قهرمان ، همانند سایر دانشجویان موظف به رعایت قوانین و مقررات آموزشی ، حضور در کلاسها، شرکت در آزمونها و احراز شرایط لازم برای ادامه تحصیل هستند.
زارعی گفت : امیدواریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونهای ورزشی و سایر دستگاههای مرتبط، امکان استفاده قهرمانان واجد شرایط بازیهای آسیایی ناگویا از این ظرفیت در سال تحصیلی جاری فراهم شود تا آنها بتوانند در کنار فعالیت حرفهای ورزشی، مسیر تحصیل و پیشرفت علمی خود را نیز دنبال کنند و در آینده مدیران شایستهای در ورزش داشته باشیم.