پخش زنده
امروز: -
شهدا تکلیف امروز ما را مشخص کردهاند و تکلیف ما در شرایط کنونی، مبارزه، مجاهدت، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسلامی گفت: انسان در دوران کودکی از تکالیف مختلف مدرسه و دین رنج میبرد، اما امروز که بزرگ شدهایم، برخی از ما از «بلاتکلیفی» رنج میبریم و نمیدانیم چه خواهد شد؛ در حالی که شهدا تکلیف ما را روشن کردهاند.
حجتالاسلام جواد نیکبین در یادواره شهید علیرضا زارعی و شهدای روستای حطیطه که در محل تکیه ابوالفضلی این روستا و با حضور فرماندار، بخشدار انابد، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد افزود: روز قبل از سفر رئیسجمهور به نیویورک، در جلسهای در سطح شورای عالی که در تهران برگزار شد، به آقای پزشکیان عرض کردم که امروز شهیدانی همچون زارعی، شایقی، طاهری و دیگر شهدای این سرزمین، تکلیف را برای ما مشخص کردهاند؛ تکلیف امروز ما مبارزه، مجاهدت و ایستادگی است و تکلیف دیگری نداریم.
وی ادامه داد: در عرصه بینالمللی نیز باید با اتکا به قدرت مردم و با اقتدار در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کنیم.
نیکبین با اشاره به نقش مردم در اقتدار کشور گفت: امروز ملت ایران و نیروهای مسلح با پشتوانه خداوند، شهدا و مردم، محکم ایستادهاند و اجازه نمیدهند امنیت کشور خدشهدار شود.
وی با اشاره به مواضع مطرحشده درباره امنیت منطقه افزود: اگر قرار باشد امنیت ایران زیر سؤال برود، دشمنان بدانند که امنیت منطقه نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ یا باید همه در امنیت باشیم یا ناامنی تقسیم خواهد شد.
وی ادامه داد: کشورهای دوست و دشمن باید بدانند جمهوری اسلامی ایران در برابر هر اقدامی که امنیت کشور را تهدید کند، پاسخ مقتدرانه خواهد داد.
نیکبین با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی ایران امروز در معادلات منطقهای و بینالمللی قابل مشاهده است، گفت: در سالهای گذشته کسی تصور نمیکرد ایران بتواند در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم، در برابر تهدیدها ایستاده است.
وی در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که «آینده چه خواهد شد و تکلیف ما در آینده چیست؟» گفت: برای پاسخ به این پرسش باید به قرآن کریم رجوع کنیم؛ خداوند میفرماید «فَمَن یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»؛ یعنی تمسک به ریسمان محکم الهی با دو شرط همراه است؛ کفر به طاغوت و ایمان به خدا.
نماینده مردم بردسکن در مجلس با اشاره به ضرورت اتکا به توان داخلی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که نباید آینده کشور را به قدرتهای خارجی گره زد و باید با اتکا به ظرفیتهای داخلی و ایمان به خدا مسیر پیشرفت کشور را دنبال کرد.
نیکبین با تأکید بر اهمیت ایمان و توکل به خدا افزود: امکانات نظامی و اقتصادی دشمن ممکن است بسیار گسترده باشد، اما آنچه موجب ایستادگی ملت ایران شده، ایمان، اعتقاد و مقاومت مردم است.
وی با اشاره به آیه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا» گفت: اگر بر مسیر خود استقامت کنیم و محکم بایستیم، آینده انقلاب روشن خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، آینده انقلاب روشن است؛ مشروط بر اینکه در مسیر انقلاب باقی بمانیم و بر اصول و ارزشهای خود استقامت کنیم.
نیکبین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید علیرضا زارعی و دیگر شهدای روستای حطیطه، از خانوادههای معظم شهدا، مردم، نیروهای مسلح، فراجا، نیروهای امنیتی و انتظامی، دهیاریها، بخشداریها، فرمانداری و همه افرادی که در عرصههای مختلف به مردم خدمت میکنند، قدردانی کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: همه مسئولان و خدمتگزاران در مسیر خدمت به مردم، رضایت الهی و اخلاص را سرلوحه کار خود قرار دهند و عاقبت همه ما به خیر و در مسیر شهدا باشد.