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مردم ولایتمدار مهاباد با حضور در تجمعات خودجوش مردمی، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب، بر اتحاد، همدلی و ایستادگی در برابر دشمنان تا تحقق پیروزی نهایی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، در ادامه حماسهآفرینیهای مردم ایران در سراسر کشور، شهروندان مهابادی نیز با اهتزاز پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران، عشق و ارادت خود را به وطن به نمایش گذاشتند. پرچمی که اکنون علاوه بر نماد ملی، به نماد فرهنگ مقاومت و پایداری در منطقه تبدیل شده است.
شرکتکنندگان در این اجتماعات با شعارهایی بر ضرورت حفظ وحدت و تابآوری در برابر فشارهای دشمن تأکید کرده و تصریح کردند که عشق به میهن و ایستادگی پای آرمانهای انقلاب، همواره راهبرد اصلی مردم این دیار در مقابله با توطئههای بیگانگان است.