فرماندار فریدن: لزوم پیشرفت و تسریع در کار‌های شهرستان همبستگی و اتحاد بین ادارات و مجموعه شهرستانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بهرام خواجه سعیدی فرماندار فریدن در آیین تکریم و معارفه شهردار داران گفت: مجموعه شهرداری برای حل مسائل شهر باید با کمک ادارات موضوعات و مشکلات شهر را اولویت بندی و برطرف کند.

محمدرضا محمدی رئیس شورای شهر داران نیز گفت: ساماندهی و جمع بندی فضا، خیابان‌ها و مبلمان شهری، ورودی و خروجی‌های شهر داران، آرامستان شهر، پساب فاضلاب شهر و بهبود بخشی به فضای سبز و پارک بانوان از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری است.

در این آیین حسن بهارلویی به عنوان شهردار شهر داران معرفی و از خدمات حسن کامکار شهردار سابق قدردانی شد.