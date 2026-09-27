



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در مرحله اول ۱۳ هزار و ۳۰۰ دز واکسن آنفلوانزا به فارس اختصاص یافته و در داروخانه‌های استان توزیع شده است.

خشنود افزود: قیمت هر دز واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های استان یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان است.

به گفته وی تزریق واکسن برای افراد بالای ۶۰ سال و بیماران خاص، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، ریوی، قلبی، کبدی، خونی، دیابت، متابولیک و عصبی، افراد دارای نقص سیستم ایمنی و بیماران پیوند اعضا و افراد با چاقی مفرط، در اولویت است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: تا پایان هفته مرحله دوم توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های فارس انجام می‌شود.