به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز آمار؛ علی‌اکبر محزون، دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا مرکز آمار ایران در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه و ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا استان همدان، گزارشی از روند اجرای این طرح ارائه کرد و مراحل مختلف آن را تشریح کرد.

دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا مرکز آمار ایران افزود سامانه مربوط به ثبت‌نام و جذب نیرو در اوایل مهر ماه فعال خواهد شد و پس از طی مراحل ثبت‌نام و جذب نیرو، از ابتدای آبان‌ماه مرحله عملیات میدانی سرشماری آغاز می‌شود.

محزون در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی استان‌ها در مراحل مختلف اجرای سرشماری گفت: ارائه به‌موقع، دقیق و کامل اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب درباره اهمیت و فرآیند اجرای سرشماری، از الزامات اجرای مطلوب این طرح ملی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های آماری، رسانه‌ها و مشارکت مردم، مراحل مختلف سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا با دقت و کیفیت مناسب اجرا شود و اطلاعات حاصل از آن، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در کشور باشد.