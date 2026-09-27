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فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از کشف و ضبط ۱۳ هزار و ۹۸۳ قلم شیء اصلی از اموال فرهنگی، در دو سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ آیت احمدی فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد امسال، اقدامات یگان حفاظت در حوزه مقابله با قاچاق، حفاری غیرمجاز و تخریب آثار تاریخی با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای تخصصی و همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی دنبال شد.
وی با اشاره به توقیف تجهیزات حفاری غیرمجاز افزود: مقابله با استفاده غیرمجاز از تجهیزات حفاری و فلزیاب، یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه یگان حفاظت کنند برای جلوگیری از تخریب محوطههای تاریخی و مقابله با حفاران غیرمجاز است.
سرهنگ احمدی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۳ هزار و ۹۸۳ قلم شیء اصلی از اموال فرهنگی و ۴۲ هزار و ۳۳۹ قلم شیء تقلبی مورد استفاده در قاچاق و کلاهبرداری کشف شده است.تصریح کرد: در همین مدت پنج هزار و ۱۲۶ نفر از متهمان و متخلفان حوزه میراث فرهنگی دستگیر شدند که برای سه هزار و ۲۸۵ نفر از آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با اشاره به همکاری یگان حفاظت با نیروی انتظامی ادامه داد: در دو سال گذشته عملیات مشترک یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فراجا منجر به کشف ۹۶۶ جرم در زمینه میراث فرهنگی شده است.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: همکاری مستمر با دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی موجب افزایش هماهنگی در حفاظت از میراث فرهنگی و تسریع در رسیدگی به تخلفات شده است.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی از تعامل این یگان با ۳۶ هزار و ۶۸۳ دستگاه اجرایی در دو سال گذشته خبر داد.
احمدی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: در دو سال گذشته پنج هزار و ۹۸۲ خبر از سوی مردم دریافت کردیم که چهار هزار و ۵۹۲ مورد آن مؤثر بوده است.
وی گفت: مشارکت شهروندان و شبکههای محلی در اطلاعرسانی، سهم قابل توجهی در شناسایی سریع تخلفات و پیشگیری از وقوع جرایم داشته و یکی از ارکان حفاظت مشارکتی از میراث فرهنگی محسوب میشود.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: یگان حفاظت در دو سال گذشته برای حفظ آثار، جلوگیری از تخریب و مقابله با قاچاق میراث فرهنگی با ۱۲ هزار و ۶۳۱ نفر از اعضای شوراها و دهیاریها همکاری داشته است.
وی افزود: گسترش همکاری با دهیاریها و شوراهای اسلامی، ظرفیت حفاظت مردمی از آثار تاریخی را تقویت کرده و نقش جوامع محلی را در صیانت از میراث فرهنگی پررنگتر کرده است.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به اقدامات این یگان برای تأمین نظم و امنیت اماکن تاریخی و فرهنگی اشاره و تصریح کرد: در ایام پرتردد، مناسبتهای ملی، تعطیلات و بازدیدهای عمومی، نیروهای یگان با استقرار در اماکن تاریخی و فرهنگی، هدایت، انتظامبخشی و مدیریت ۱۸ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۴۵ گردشگر را برعهده داشتند.
وی افزود: این اقدامات ضمن ارتقای نظم و امنیت، در حفاظت از آثار تاریخی، پیشگیری از آسیبهای احتمالی و بهبود تجربه بازدیدکنندگان نقش داشته است.
احمدی با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی کشور ادامه داد: میراث فرهنگی سرمایهای ارزشمند برای هویت، تاریخ و تمدن ایران است و حفاظت از آن نیازمند تلفیق اقدامات حفاظتی، مشارکت مردمی، همکاری میان دستگاههای اجرایی و برخورد با جرایم مرتبط است.
فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگی در دو سال گذشته با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای تخصصی، تعامل با دستگاههای انتظامی و قضایی و توسعه شبکههای مردمی تلاش کرده است امنیت آثار تاریخی و محوطههای فرهنگی کشور را ارتقا دهد.