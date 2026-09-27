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شاخص کل بورس تهران امروز ۵ مهر با افزایش ۱.۶۹ درصدی رشد ۱۲۱ هزار ۴۴ واحدی را تجربه کرد و به ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۱.۶۳ درصدی و رشد ۳۱ هزار و ۳۸۸ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۶۱ هزار واحد ایستاد.
امروز با افزایش تقاضا در بازار ۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان پول افراد حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوقهای سهامی اختصاص داشت.
همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستدهای امروز به ۲۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان رسید.
امروز بیشتر گروههای بورسی با استقبال خریداران مواجه شد و به تدریج تعداد نمادهای مثبت افزایش یافت به طوری که در پایان بازار در مجموع ۹۰ درصد نمادها معادل حدود ۷۷۲ شرکت در محدودهی مثبت معامله شدند.