شاخص کل بورس تهران امروز ۵ مهر با افزایش ۱.۶۹ درصدی رشد ۱۲۱ هزار ۴۴ واحدی را تجربه کرد و به ۷ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۱.۶۳ درصدی و رشد ۳۱ هزار و ۳۸۸ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۶۱ هزار واحد ایستاد.

امروز با افزایش تقاضا در بازار ۲ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان پول افراد حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه صندوق‌های سهامی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۲۲ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان رسید.

امروز بیشتر گروه‌های بورسی با استقبال خریداران مواجه شد و به تدریج تعداد نماد‌های مثبت افزایش یافت به طوری که در پایان بازار در مجموع ۹۰ درصد نماد‌ها معادل حدود ۷۷۲ شرکت در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.