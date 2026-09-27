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رئیس کل دادگستری مازندران بر اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین پایدار گاز خانوارهای استان در فصل سرما تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عباس پوریانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز گفت: با توجه به شرایط کشور، باید پیشبینیهای لازم برای تأمین پایدار انرژی انجام شود تا مردم با کمبود یا قطعی گاز مواجه نشوند.
وی افزود: با توجه به گزارش شرکت گاز استان، برنامهریزیها باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و هماهنگی دستگاههای مسئول بهگونهای انجام شود که ضمن تأمین نیازهای ضروری، از بروز مشکلات احتمالی در فصل سرد سال جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تأمین گاز مورد نیاز خانوارهایی که بهصورت دائم در استان سکونت دارند، از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید در برنامهریزیهای مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
پوریانی با اشاره به مصرف گاز در ویلاها و واحدهای اقامتی تفریحی که مالکان آنها بهصورت مقطعی از این اماکن استفاده میکنند، خواستار بررسی وضعیت مصرف و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب برای مدیریت این بخش شد.
وی افزود: دستگاههای متولی باید با بررسی وضعیت مصرف، ظرفیتهای موجود و نیازهای واقعی مشترکان، راهکارهای اجرایی خود را برای مدیریت مصرف و جلوگیری از محدودیت در تأمین گاز استان ارائه کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران از آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از اقدامات قانونی و پیشگیرانه در این زمینه خبر داد و گفت: در صورت نیاز به هماهنگی یا پیگیری قضایی برای اجرای تصمیمات و رفع موانع، موضوع باید در قالب پیشنهادهای کارشناسی ارائه شود تا در کوتاهترین زمان بررسی و تصمیمگیری شود.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین تکلیف اراضی واگذارشده دولتی و ملی را از موضوعات مهم استان دانست و گفت: اراضی ملی و دولتی از سرمایههای عمومی کشور محسوب میشوند و باید در راستای اهداف تعیینشده مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: در مواردی، زمینهایی با هدف اجرای طرحهای مشخص و ایجاد فعالیتهای اقتصادی واگذار شده، اما برخی دریافتکنندگان با گذشت سالهای طولانی به تعهدات قراردادی خود عمل نکردهاند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: گزارشهایی درباره استفادهنشدن از برخی زمینها در راستای اهداف تعیینشده، تغییر نحوه بهرهبرداری یا قطعهبندی و واگذاری مجدد اراضی برخلاف تعهدات قانونی و قراردادی مطرح است که دستگاههای مسئول باید این موارد را بررسی و مطابق مقررات تعیین تکلیف کنند.
پوریانی بر پیگیری مصوبات کمیسیونهای مربوط و جلوگیری از باقیماندن تصمیمات در مرحله اداری تأکید کرد و گفت: صرف اتخاذ تصمیم برای فسخ قراردادها کافی نیست و باید مشخص شود چه تعداد از این تصمیمات به مرحله اجرا رسیده و چه موانعی مانع تعیین تکلیف نهایی اراضی شده است.
وی با اشاره به محدودیت زمین در استان و نیاز سرمایهگذاران واجد شرایط به اراضی مناسب برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی افزود: تعیین تکلیف زمینهای بلااستفاده، اقدامی ضروری برای صیانت از منابع عمومی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی استان است.