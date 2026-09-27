به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مصطفی هادی‌پور اظهار کرد: نمایشگاه از سنگ تا رنگ با حضور معاون برنامه‌ریزی فرمانداری اصفهان، معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مسئولان و کارشناسان این مجموعه در کاخ‌موزه چهلستون افتتاح شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان ادامه داد: این نمایشگاه با محوریت معرفی مواد اولیه و فرآیند تهیه رنگ‌دانه‌های مورداستفاده در نقاشی‌های دیواری و تزئینات رنگی چهلستون برپاشده و تلاش می‌کند بخشی از فناوری و دانش فنی به‌کاررفته در شکل‌گیری تزئینات این بنای تاریخی را برای بازدیدکنندگان قابل‌مشاهده و درک کند.

مصطفی هادی پور افزود: نمایشگاه از سنگ تا رنگ باهدف آشنایی مردم و گردشگران با مواد اولیه و فرآیندی برپاشده است که درگذشته برای تهیه رنگ‌های مورداستفاده در نقاشی‌ها و الگوسازی‌های مجموعه چهلستون به کار می‌رفته است.

او تصریح کرد: در این نمایشگاه تلاش شده صرفاً نمونه‌هایی از سنگ یا رنگ‌دانه به نمایش گذاشته نشود، بلکه مسیر تبدیل ماده اولیه به رنگ نیز برای بازدیدکننده قابل‌مشاهده باشد تا مخاطب با این فرآیند آشنا شود که مواد از چه منابعی تهیه، چگونه خرد و فرآوری و درنهایت با مواد دیگر ترکیب می‌شدند تا برای اجرای نقاشی‌ها و تزئینات معماری مورداستفاده قرار گیرند.

هادی پور ادامه داد: رنگ‌های مورداستفاده در نقاشی‌های دیواری چهلستون را می‌توان در گروه‌هایی شامل رنگ‌دانه‌های معدنی، مواد رنگی آلی و بست‌های طبیعی بررسی کرد و در نمایشگاه تلاش شده نمونه‌هایی از این مواد و نحوه آماده‌سازی آنها در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون گفت: برخی رنگ‌دانه‌ها از مواد معدنی و سنگ‌های طبیعی مانند لاجورد، زرنیخ، مالاکیت و آزوریت تهیه می‌شدند و این مواد پس از فرآوری و تبدیل به پودر، با مواد و بست‌های طبیعی ترکیب می‌شدند تا رنگ موردنیاز برای نقاشی و تزئینات فراهم شود.

او با اشاره به مواد رنگی با منشأ آلی افزود: درگذشته برای تهیه برخی رنگ‌ها از منابع آلی نیز استفاده می‌شده است که یکی از نمونه‌های شناخته‌شده آن رنگ قرمز دانه است که از حشره‌ای با همین نام به دست می‌آمد و پس از فرآوری به‌عنوان رنگ‌دانه مورداستفاده قرار می‌گرفت.

هادی پور ادامه داد: اهمیت نمایشگاه از سنگ تا رنگ در این است که بازدیدکننده هنگام مشاهده نقاشی‌های دیواری و تزئینات رنگی چهلستون بتواند در کنار جنبه بصری آثار، با بخشی از مواد و فرآیند فنی شکل‌گیری آنها نیز آشنا شود.

بازگشایی اتاق شاه‌عباسی پس از حدود پنج سال

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان همچنین از بازگشایی اتاق شاه‌عباسی پس از حدود پنج سال خبر داد و گفت: این فضا در بخش گوشواره‌ای و در قسمت ورودی سمت چپ کوشک اصلی قرار دارد و طی سال‌های گذشته به دلیل اجرای اقدامات مرمتی و حفاظتی در دسترس بازدید عمومی نبود.

هادی پور ادامه داد: طی حدود یک سال گذشته اقدامات موردنیاز برای حفاظت و مرمت این فضا انجام شد و پس از تکمیل عملیات و جمع‌آوری داربست‌ها، اتاق شاه‌عباسی برای ورود گردشگران آماده شد.

او افزود: اتاق شاه‌عباسی از ظرفیت قابل‌توجهی درزمینهٔ تزئینات معماری و نقاشی برخوردار است و مجموعه‌ای از طرح‌های اسلیمی، گیاهی و هندسی و ترکیب‌های رنگی در آن دیده می‌شود که می‌تواند بخشی از ویژگی‌های هنری و تزئینی کاخ چهلستون را برای بازدیدکنندگان روایت کند.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ‌موزه چهلستون اصفهان با اشاره به تغییر مسیر بازدید در این بخش از مجموعه، تأکید کرد: هم‌زمان با بازگشایی اتاق شاه‌عباسی، مسیر جایگزین و سیرکولاسیون حرکتی جدیدی برای بازدیدکنندگان تعریف‌شده است تا گردشگران بتوانند بانظم بیشتری در بخش‌های مختلف مجموعه حرکت کنند و از فضا‌های پیش‌بینی‌شده بازدید داشته باشند.