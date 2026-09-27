الینا منصوری و حدیث یاری، ۲ فوتسالیست کرمانشاهی، با دعوت سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران به اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان از چهارم تا نهم مهرماه در مرکز ملی فوتبال در حال برگزری است و بازیکنان دعوت‌شده زیر نظر کادر فنی تمرینات آماده‌سازی خود را دنبال خواهند کرد.

بازیکنان در این اردو خود را برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان آماده می‌کند و اردوی پیش‌رو بخشی از برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در این رقابت‌هاست.

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در مرحله گروهی بازی‌های المپیک جوانان در گروه B قرار دارد و با تیم‌های ایتالیا، کامرون و کاستاریکا به رقابت خواهد پرداخت.