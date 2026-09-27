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نجاتگران پایگاه امداد و نجات بردهرشان هلالاحمر میاندوآب به هشت حادثه دیده آتشسوزی مینیبوس در محور میاندوآب ـ مهاباد امداد رسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر آتشسوزی مینیبوس در محور میاندوآب ـ مهاباد، نجاتگران پایگاه امداد و نجات بردهرشان هلالاحمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات امدادی، حریق مینیبوس توسط نیروهای امدادی مهار شد.
محبوبی ادامه داد: این حادثه ۸ حادثهدیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.
علت بروز حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.