به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر آتش‌سوزی مینی‌بوس در محور میاندوآب ـ مهاباد، نجاتگران پایگاه امداد و نجات برده‌رشان هلال‌احمر شهرستان میاندوآب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و ضمن انجام اقدامات امدادی، حریق مینی‌بوس توسط نیرو‌های امدادی مهار شد.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۸ حادثه‌دیده و ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، به مرکز درمانی منتقل شدند.

علت بروز حادثه و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.