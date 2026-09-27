پخش زنده
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شبکه ورزش سیما امروز یکشنبه پنجم مهرماه، در ادامه پوشش زنده بازیهای آسیایی ناگویا، پیکار نمایندگان کشورمان در رشتههای بوکس و دوومیدانی را روی آنتن میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در هشتمین روز از این رقابتها، امیر اسماعیلی، بوکسور وزن ۹۰+ کیلوگرم ایران که پیش از این حریف کرهای را شکست داده بود، از ساعت ۱۴:۱۵ به مصاف حریفی از چین میرود.
همچنین از ساعت ۱۵:۱۵، رقابت علی امیریان، نماینده دوومیدانی ایران در ماده ۸۰۰ متر بهصورت زنده پخش خواهد شد.
کاروان دوومیدانی کشورمان با ترکیبی متشکل از ۱۱ ورزشکار (۷ مرد و ۴ زن) در این دوره از بازیها حضور دارد.