شبکه ورزش سیما امروز یکشنبه پنجم مهرماه، در ادامه پوشش زنده بازی‌های آسیایی ناگویا، پیکار نمایندگان کشورمان در رشته‌های بوکس و دوومیدانی را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در هشتمین روز از این رقابت‌ها، امیر اسماعیلی، بوکسور وزن ۹۰+ کیلوگرم ایران که پیش از این حریف کره‌ای را شکست داده بود، از ساعت ۱۴:۱۵ به مصاف حریفی از چین می‌رود.

همچنین از ساعت ۱۵:۱۵، رقابت علی امیریان، نماینده دوومیدانی ایران در ماده ۸۰۰ متر به‌صورت زنده پخش خواهد شد.

کاروان دوومیدانی کشورمان با ترکیبی متشکل از ۱۱ ورزشکار (۷ مرد و ۴ زن) در این دوره از بازی‌ها حضور دارد.