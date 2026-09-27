آیتالله شبیری زنجانی نماد پیوند علم، عمل و تعلیم بود
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: آیتالله العظمی شبیری زنجانی شخصیتی بود که برای خدا درس خواند، به علم خود عمل کرد و برای خدا به دیگران علم آموخت و در مسیر تربیت شاگردان و ترویج علم و معرفت تلاش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ حجتالاسلام یوسف جمالی در آیین بزرگداشت آیتالله العظمی شبیری زنجانی با حضور آیتالله صفایی بوشهری با تسلیت درگذشت مرجع عالیقدر شیعه اظهار کرد: در روایتی از امام صادق (ع) آمده است کسی که علمی را بیاموزد، به آن عمل کند و برای خدا آن را به دیگران آموزش دهد، در جایگاه والایی قرار میگیرد.
وی افزود: در این روایت سه ویژگی یادگیری علم، عمل به علم و آموزش آن به دیگران در کنار یکدیگر قرار گرفته است و آیتالله شبیری زنجانی از شخصیتهایی بود که این سه ویژگی را در زندگی علمی خود جمع کرده بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: صرف عالم بودن یا حتی عالم عامل بودن برای رسیدن به چنین جایگاهی کافی نیست، بلکه عالمی که علم را برای خدا بیاموزد، به آن عمل کند و آن را به دیگران آموزش دهد، از جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی افزود: ایشان از ۱۶ سالگی در درس خارج آیتالله سیدصدرالدین صدر حضور پیدا کردند و با وجود سن کم، در مباحث علمی حضور فعال داشتند و گاهی نسبت به مطالب مطرحشده اشکال و نقد وارد میکردند.
جمالی افزود: آیتالله شبیری زنجانی در مسیر کسب علم از محضر استادان بزرگی همچون آیتالله العظمی بروجردی، آیتالله العظمی سیدعبدالهادی شیرازی، آیتالله العظمی سیدمحسن حکیم و بهره بردند و سالهای بیشتری را در محضر آیتالله سیدمحمد داماد سپری کردند.
وی بیان کرد: آیتالله شبیری زنجانی در مسیر علمآموزی با شناخت توانایی و تخصص هر یک از استادان، از محضر آنان بهره میگرفتند و این روش علمی نقش مهمی در شکلگیری شخصیت علمی ایشان داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: آیتالله شبیری زنجانی تنها به فراگیری علم بسنده نکردند، بلکه عمل به دانش و انتقال آن به دیگران نیز بخش مهمی از مسیر زندگی علمی ایشان بود.
وی عنوان کرد: آیتالله العظمی شبیری زنجانی در طول سالهای فعالیت علمی خود شاگردانی را تربیت کرد و میراث علمی و اخلاقی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.