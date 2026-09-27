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سیدحسن نصرالله جان لبنان بود و لبنان جان سید

شبکه المنار در دومین سالروز شهادت شهید سیدحسن نصرالله، تصاویری از حضور سید مقاومت در خیابان‌های ضاحیه بیروت منتشر کرد؛ تصاویری که نشان می‌دهد سید در میان مردم لبنان حضور داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۳:۰۱
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برچسب ها: سید حسن نصرالله ، حزب الله ، لبنان ، مقاومت ، شهادت ، جنگ ، ضاحیه جنوبی ، بمباران
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