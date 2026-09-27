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از پوستر و مستند «راهی که ادامه دارد» با موضوع زندگینامه شهید مصطفی تمثیلی از شهدای جنگ رمضان، در صداوسیمای مرکز همدان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مستند ۸ دقیقهای به تهیهکنندگی و کارگردانی حسن جلالنژاد، معاون فضای مجازی صداوسیمای مرکز همدان تولید شده و روایتی از زندگی، ایثار و شهادت این شهید است.
بهروز طالبنژاد، مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت آرمانهای شهدا را ضروری دانست و بر حفظ انسجام و ادامه این مسیر تأکید کرد.
ویدا یارمطاقلو، همسر شهید تمثیلی نیز از روزهای سخت پس از شهادت همسرش و دلتنگیهای سه فرزندش گفت و تأکید کرد که با وجود همه سختیها، راه شهید را ادامه خواهد داد و فرزندانش را با فرهنگ ایثار و شهادت تربیت کند.
مرضیه مختاری، خواهر و همسر شهید پورمیدانی نیز با اشاره به سیره شهدا، بر نقش خانوادهها در تربیت فرزندان با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: شهدا از دوران کودکی با نماز، تقوا و مکتب اهلبیت (ع) تربیت شدند.
وی همچنین بر ضرورت آشنایی فرزندان با فرهنگ عاشورا و افتخار به راه و آرمان شهدا تأکید کرد.
در این مراسم خانم مالمیر فعال حوزه دفاع مقدس و رضا هوشیار از راویان دفاع مقدس و خانوادههای شهیدان پورمیدانی و تمثیلی حضور داشتند.
این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در صداوسیمای مرکز همدان برگزار شد.