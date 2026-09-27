به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیرکل خانه کارگر گفت: این طرح که به عنوان نخستین سازه پارکینگی خورشیدی در این مجموعه احداث شده، روزانه ۱۲۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی پاک به شبکه برق تزریق می‌کند.

علیرضا محجوب افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راهکاری کلیدی برای کاهش وابستگی به منابع فسیلی است این طرح، تلفیقی از بهره‌وری اقتصادی و مسئولیت‌پذیری در قبال محیط‌زیست در محیط‌های آموزشی است.

وی بیان کرد: این نیروگاه خورشیدی در فضایی به وسعت ۲۵۰۰ مترمربع اجرا شده و ضمن تأمین برق، فضای سایه‌بان برای ۱۰۰ خودرو فراهم کرده است. این زیرساخت با عمر مفید ۳۰ سال، سالانه از انتشار ۲۰۰ تن دی‌اکسید کربن جلوگیری می‌کند؛ شاخصی که اثربخشی آن معادل کاشت ۳۶۰۰ اصله درخت برای پاکسازی هوای منطقه است.

این طرح به منظور توسعه نیروگاه‌های «ریزمقیاس» (DG) و با هدف الگوسازی برای استفاده بهینه از فضا‌های باز دانشگاهی جهت تولید انرژی پاک در خراسان رضوی اجرایی شده است.