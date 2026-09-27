تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره و گندله در فولاد سنگان
مدیرعامل فولاد سنگان گفت: این شرکت با ورود به حوزه استخراج معدن، تأمین سنگآهن برای تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره و گندله را تقویت میکند.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای علی رسولیان مدیرعامل فولاد سنگان از ورود این شرکت به حوزه استخراج معدن خبر داد و گفت: در حوزه استخراج معدن، ورود جدی به این حوزه داشتهایم و با خرید ماشینآلات و شروع به کار آن، شاهد تسریع روند انتقال سنگآهن به مجموعه فولاد سنگان خواهیم بود.
وی افزود: فولاد سنگان با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره و گندله، در تأمین مواد اولیه فولاد مبارکه نقش دارد.
مدیرعامل فولاد سنگان ادامه داد: فولاد مبارکه علاوه بر معادن مشارکتی و ملکی، در بخش استخراج سنگآهن نیز فعال شده و توسعه فعالیتهای معدنی را در دستور کار دارد.
رسولیان با اشاره به جایگاه معدن در زنجیره فولاد گفت: بخش معدن، نقطه آغاز زنجیره ارزش فولاد است و هرگونه اختلال در استخراج و تأمین مواد اولیه میتواند بر سایر حلقههای زنجیره اثرگذار باشد.
بر اساس این گزارش، فولاد سنگان با توسعه فعالیتهای استخراجی، بخشی از نیاز زنجیره فولاد مبارکه به سنگآهن را از طریق ظرفیتهای معدنی منطقه سنگان تأمین میکند.