شمار جان‌باختگان و مصدومان حوادث رانندگی استان مرکزی در دو روز گذشته به ۸۲ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام اورژانس و آتش نشانی استان مرکزی، روز سوم مهر در جاده‌های استان مرکزی ۸ تصادف روی داد که منجر به فوت ۱۱ نفر و مصدومیت ۲۲ نفر شد.

🔹برخورد ساینا با گاردریل در جاده اراک - قم حوالی روستای شهسواران: ۳ مصدوم

🔸واژگونی پیکان وانت در کنارگذر شمالی اداک حوالی ورودی روستای مرزیجران: ۱ فوتی

🔹تصادف پراید و پژو ۲۰۶ در محور فراهان ابتدای جاده میقان: ۶ مصدوم

🔸واژگونی رانا در محور دلیجان به اصفهان: ۱ فوتی و ۱ مصدوم

🔹برخورد دو پراید در محور توره ـ اراک حوالی شهر مهاجران: ۶ مصدوم

🔸تصادف بین تیبا و سمند در محور تاج‌آباد به حاتم‌آباد آشتیان: ۲ مصدوم و ۱ فوتی

🔹تصادف دو خودروی دنا و ال۹۰ در کنارگذر شمالی اراک حوالی پل راه‌آهن: ۴ مصدوم

🔸تصادف پژو و پراید در محور قدیم ساوه - همدان: ۸ فوتی

روز شنبه، ۴ مهر نیز به علت واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۲۷ آزادراه همدان به ساوه، ۱۱ فوتی و سی و پنج مصدوم گزارش شد.

در مجموع، ۲۳ نفر جان باختند و ۵۹ سرنشین نیز مصدوم شدند.

این روند نشان از آن دارد که باید بر سلامت روانی رانندگان به ویژه وسایل حمل و نقل عمومی نظارت بیشتری صورت پذیرد و نقاط حادثه خیر نیز در کوتاه‌ترین زمان، رفع شوند تا فاصل معناداری میان تلفات جنگ نظامی و رانندگی ایجاد شود.