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مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: برخورد دو دستگاه نیسان جونیور در محور ارومیه - تبریز ۲ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه نیسان جونیور در محور ارومیه_ تبریز اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری جمعیت هلالاحمر شهرستان ارومیه محل حادثه اعزام شد.
محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.