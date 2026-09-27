به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد دو دستگاه نیسان جونیور در محور ارومیه_ تبریز اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری جمعیت هلال‌احمر شهرستان ارومیه محل حادثه اعزام شد.

محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.