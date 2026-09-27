به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد از ۲۱ تا ۲۴ مهر به‌مدت چهار روز در شهرکرد برگزار می‌شود.

صادقی افزود: این جشنواره شامل فراخوان مقالات، برگزاری نمایشگاه سراسری، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های علمی؛ ورکشاپ دانشجویی و سایر فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با نمد و نمدمالی در سطح ملی استبه گفته وی: جشنواره ملی نمد شهرکرد زمینه جهانی شدن شهرکرد به‌عنوان «شهر جهانی نمد» را فراهم می‌کند.

او یادآور شد: شهرکرد در سال ۱۳۹۷ به‌عنوان «شهر ملی نمد» ثبت و معرفی شد.